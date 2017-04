Das Danai Beach Resort & Villas punktet mit einer Vielfalt an erholsamen Spa-Treatments

(fair-NEWS)

Chalkidiki, März 2017: "Luxury meets Essentiality" lautet das Motto des im marokkanischen Stil gestalteten, opulenten Spa des Danai Beach Resort & Villas. Direkt an den Klippen der Ägäis gelegen, lassen sich erholsame Facial Treatments sowie Massagen mit hochwertigen Inhaltsstoffen genießen. Dabei stehen vor allem die individuellen Bedürfnisse des Gastes im Mittelpunkt.Erleben von Sinnlichkeit und ganzheitlichem WohlbefindenDas luxuriöse und im marokkanischen Stil gehaltene Spa des Danai Beach Resort & Villas ist ein Hafen der Ruhe und des Friedens – jeglicher Stress soll vom Gast abfallen, um die Schönheit Griechenlands mit allen Sinnen zu erleben. Die zahlreichen Massageräumen, der beheizte Indoor Pool, sowie ein Kleopatrabad dienen Gästen als Rückzugsort, an dem sie die Seele baumeln lassen und sich fernab vom Alltag erholen können.Bunter Mix aus Altbewährtem und NeuemDer Fokus des Spas liegt auf ganzheitlichen, orientalischen Behandlungen, die sich aus altbewährten fernöstlichen Praktiken und den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zusammensetzen. Das Angebot wird mit ayurvedischen und thailändischen Behandlungen sowie Shiatsu abgerundet. Absolutes Highlight: Gäste, die die Nähe zum Meer suchen, können sich auch direkt am Strand verwöhnen lassen.Resorteigene Gärten als KraftortWer nach einem regenerierenden und belebenden Spa-Treatment einen fruchtig-frischen Cocktail am weißen Privatstrand des Resorts genießen will, kann sich in einer der Beach Cabanas zurücklehnen und dem beruhigenden Rauschen der griechischen Ägäis lauschen. Ein Spaziergang durch die liebevoll designten und großzügig bepflanzten Gärten des Danai Beach Resorts & Villas garantiert vollkommene Erholung.



Bildinformation: Danai Beach Resort & Villas