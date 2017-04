Full House im Paradies

(fair-NEWS)

München, März 2017: Dem Alltag zu entfliehen, kann etwas magisches sein. Noch magischer ist es dann, wenn man seine Liebsten auch an den schönsten Orten der Welt um sich hat und all die besonderen Momente, die man dort erlebt, mit ihnen teilen kann. Genügend Platz und Freiraum um allen Generationen und deren Ansprüchen gerecht zu werden, ist dabei das Wichtigste. Von Europa, über Asien bis nach Afrika locken die besten Unterkünfte und garantieren eine harmonische Zeit im Kreise der ganzen Familie. Die Traumdestinationen Soneva Fushi und Soneva Jani auf den Malediven bieten dafür ein paradiesisches Umfeld mit intelligent konzipierten und geräumigen Villen, sowie den exklusiven Kinderclub „The Den“. Im Danai Beach Resort & Villas in Griechenland genießt die gesamte Familie absolute Privatsphäre und uneingeschränkten Meerblick während die luxuriösen und familienfreundlichen Lodges von Wilderness Safaris Abenteuer und Erholung zugleich ermöglichen. All diese Unterkünfte offerieren viel Platz zum Spielen und Relaxen, aber auch zum gemütlichen Beisammensein der ganzen Familie.Soneva Fushi & Soneva Jani – Überwältigendes Erlebnisparadies für Jung und AltUmgeben von kristallklarem Wasser und einer atemberaubenden Unterwasserwelt schafft Soneva mit der Lagunenoase Soneva Jani im Noonu Atoll und dem paradiesischen Soneva Fushi im Baa Atoll einzigartige Rückzugsorte, die aufgrund der Überschaubarkeit und den extravaganten Features den Urlaub mit Kindern zur Wellnessreise machen. Vor allem die 9 Bedroom Villa mit 5.540 qm Fläche auf Soneva Fushi und die zweistöckigen, besonders kindgerechten und sicheren Overwater Villen des Soneva Jani bieten viel Platz für jedes einzelne Familienmitglied. Das Kinderschlafzimmer in den Overwater Villen befindet sich direkt hinter dem Master Bedroom der Eltern, um den Nachwuchs nicht aus den Augen zu verlieren. Gemeinsame Erlebnisse schaffen Nähe – Soneva veranstaltet dafür lehrreiche Entdeckungsreisen für die ganze Familie, wozu auch Tauchgänge mit erfahrenen Meeresbiologen zählen. Der Kinderclub „The Den“ konzentriert sich voll und ganz auf die kleinsten Gäste, die sich hier in Anwesenheit von pädagogisch geschulten Kinderbetreuern im Mini-Triathlon, Wasser-Volleyball oder im Milkshake-Making beweisen können.Danai Beach Resort & Villas – Mediterranes Glück für Mehr-Generationen-FamilienAuf der Suche nach Erholung sind die sechs alleinstehenden und geräumigen Villen des Danai Beach Resort & Villas an der ägäischen Halbinsel Sithonia im schönen Norden Griechenlands für jede luxusliebende Familie ein Fels in der Brandung. Umgeben von üppigen Pinienwäldern, weißen Sandstränden und einem endlosen Blick auf das Meer erstrecken sich die abgeschiedenen Räumlichkeiten der Villa Blue Riviera auf 450qm Wohnfläche und 700qm umliegenden Gartenbereich mit eigenem Pool, großer Terrasse und moderner Ausstattung. Highlight ist das gewölbte Dach des Wohnzimmers, das sich auf Knopfdruck öffnen lässt. Auch die zweigeschossige Villa of the Greek Riviera für acht Personen lässt keine Wünsche offen: Mehrere Wohn-, Schlaf- und Lounge-Räume laden neben dem großzügigen Pool mit angeschlossenem Jacuzzi zum Tagträumen und Verweilen ein. Für die aktivitätsliebenden Familienmitglieder bietet das Danai Beach Resort & Villas ein breit gefächertes Sportprogramm, welches unter anderem Tennis, Golf, Tauchen, Schnorcheln, Fitness, sowie Boots- und Kajakfahrten beinhaltet. Ein eigener Kids Club unterhält die Jüngsten der Familie mit täglich wechselnden, spielerischen Kulturprogrammen, im Rahmen derer, sie sich unter Aufsicht von hochqualifizierten, multilingualen Erziehern austoben oder auch Sprachkurse belegen können. Neben Piratenabenteuern und griechischem Kochen, gibt es hier auch eine Mini-Disco, die jedes Kinderauge zum Strahlen bringt. Auch an Neugeborene wendet sich das vielseitige Resort mit einem eigenen Baby-Yoga Kurs, der jungen Müttern zu mehr Entspannung verhilft.Wilderness Safaris – Familienfreundliches Luxusabenteuer in atemberaubender NaturInmitten atemberaubender Regionen Afrikas können Familien in den einzigartigen Lodges von Wilderness Safaris die Schönheit der Natur und Tierwelt erleben. Das Little Ruckomechi in Simbabwe bietet exklusiv für Familien buchbare Private Guides an, die sich am individuellen Rhythmus und Tempo der Gruppe orientieren – das ist besonders dann unverzichtbar, wenn mehrere Generationen mit unterschiedlichen Interessen gemeinsam reisen. Bootsfahrten, Rhino-Trekking, Walking Safaris und natürlich die traditionellen Game Drives im offenen Land Rover machen den Aufenthalt unvergesslich. Perfekt für das gemeinsame Naturerlebnis sind darüber hinaus die Familienunterkünfte beispielsweise in der Kulala Desert Lodge in Namibia, dem Seba Camp in Botswana und dem Toka Leya Camp in Sambia. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren begeistern ausgewählte Wilderness Safaris Camps mit einem liebevoll gestalteten Bush Buddy Programm. Die Kleinsten erhalten dort Becherlupe, Stifte und ein Rätselbooklet, das sie bei ihrem Lernerfolg über Tiere und Natur auf spielerische Art unterstützt. Für mitreisende Eltern oder sogar Großeltern gibt es gerade im Toka Leya Camp ausgezeichnete Möglichkeiten, die Eindrücke der Safari bei einem regenerierenden Spa Treatment oder einer Yogastunde mit Blick auf den mächtigen Sambesi auf sich wirken zu lassen.



Bildinformation: Schaffelhuber Communications