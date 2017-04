Lieblingsshirts - bio ❤ fair ❤ vegan - für Frauen mit Kopf und Herz

Pressemitteilung von ETHNIC STYLES

Basic Shirts, die langlebig aber nicht langweilig sind. Das Besondere daran ist das angenehme Material, die gute Passform, die schönen Farben und Details. Die Biobaumwolle ist 100% GOTS zertifiziert, nachhaltig und fair hergestellt.

(fair-NEWS) Das Gewebe ist sehr angenehm und weich, der Schnitt figurbetont, leicht tailliert und relativ lang. An den Ausschnitten gibt es lässige Rollkanten und am Hals setzen Kontrast-Prints besondere Akzente. Alle Modelle können im Layer-Look übereinander getragen werden. Sie sind kombinierfreudige, tägliche Allrounder für die Arbeit und die Freizeit, ob elegant oder sportlich unter dem Blazer oder zur Jeans. 100% Biobaumwolle, 0% Elasten und Null schädliche Chemie sorgen dafür, dass das Material bestens verträglich ist.Das Ziel ist die Produktion der BASIC STYLE Shirts. Dies wird möglich, indem wir die Fundingschwelle erreichen und genügend Dankeschöns vorbestellt werden.

Das Peta Approved Vegal Logokennzeichnet ausschließlich Bekleidung, die ohne tierische Bestandteile und ohne Tierleid hergestellt wurde.



Larissa Brettel (Gründerin):

Als Folge meines frühen Interesses an der ästhetischen Verbindung von Funktionen mit Formen, Farben und Materialien studierte ich Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung, Wirtschaft und Technik in Pforzheim. Um zu lernen, wie die Produkte ihren Weg zu den Menschen finden, fügte ich später ein Marketing Kompaktstudium an der European Business School in Östlich-Winkel hinzu. Zuletzt angestellt, als "Head of Product Management and Design" für Taschen und Reisegepäck lernte ich dann die Schattenseiten der Massenproduktion kennen. Auf Geschäftsreisen zu Lieferanten in China, sah ich menschenunwürdige und gesundheitlich bedenkliche Arbeitsbedingungen. Für einen Hungerlohn arbeiten die Fabrikangestellten im Dunstkreis schädlicher Chemikalien und leben in Wohnheimen auf engstem Raum und fernab ihrer Familien.

Daher gründete ich das Label ETHNIC STYLES für nachhaltige Ethno Mode und Accessoires - ohne Ausbeutung und Chemie, verträglich für Mensch und Natur. Nun möchten wir die Kollektion um BASIC STYLE Shirts ergänzt werden.

«Lieblingsshirts - bio ❤ fair ❤ vegan - für Frauen mit Kopf und Herz»

