BALLY WULFF Gastro Gipfel

Berlin, 30.03.2017. BALLY WULFF lud Aufstellunternehmer aus dem Gastronomie-Segment am 24. März zum ersten Gastro Gipfel nach Berlin ein. Ziel war es, eine Plattform für den gegenseitigen Austausch zu diesem wichtigen Bereich der Automatenwirtschaft zu schaffen, um gemeinsam die Zukunft der Gastronomieaufstellung zu sichern.Bester Laune trafen sich Ende März ausgewählte BALLY WULFF Kunden zum Top-Thema Gastronomieaufstellung. Das Traditionsunternehmen positionierte sich klar als Trendgeber und Meinungsmacher für passgenaue Gastro-Produkte und stellte zunächst die umfangreichste Produktpalette aller Zeiten mit vielen speziellen Features und Funktionen für die Gastronomie vor, wie z.B. die Fernwirkung oder die sehr erfolgreichen Spielepakete MAXIPLAY SELECT und RED HOT FIREPOT II SELECT. In den anschließenden Workshops, die sich sowohl mit der Technischen Richtlinie 5, dem Jugendschutz, als auch mit der Softwareentwick-lung von Spielen beschäftigten, diskutierten dann alle Teilnehmer ganz offen über ihre Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft. „Gemeinsam mit unseren Kunden möchten wir dadurch noch besser relevante Themen für die Gastronomieaufstellung erkennen und wichtige Weichen für die Zukunft stellen“, beschreibt Geschäftsführer Lars Rogge den Hintergrund des Gastro Gipfels. „Denn die Gastronomieaufstellung ist quasi der Geburtsort der gesamten Automatenwirtschaft und uns als Unternehmen daher immens wichtig.“Und auch nach dem offiziellen Part konnte BALLY WULFF bei den Teilnehmern punkten. Denn am Abend hieß es „Typisch Berlin!“. So nahmen die Trendsetter ihre Kunden mit ins Fame Restaurant und luden zum anschließenden Absacker in die Baumhausbar ein – zwei der momentan lässigsten Locations der Stadt.„Der Gastro Gipfel war für uns und unsere Gäste ein voller Erfolg“, hält Lars Rogge anschließend fest. So konnte das Unternehmen wertvollen Input sammeln, Kontakte intensivieren und einmal mehr unterstreichen, dass BALLY WULFF seit 66 Jahren der eindeutige Gastro Experte unter den Herstellern ist.



Bildinformation: BALLY WULFF Gastro Gipfel