Frankreich auf der Control 2017

Nach dem letztjährigen Erfolg des französischen Gemeinschaftsstands folgt nun die Neuauflage vom 9. bis 12. Mai 2017 in StuttgartIn einem weltweit äußerst positiven Kontext – gesunder globaler Markt mit einem Branchen-Umsatz von zehn Milliarden Euro - haben die französischen Aussteller jetzt beste Bedingungen, ihre innovativen High-Tech-Lösungen anzubieten und Partner in Deutschland und weltweit zu finden. In diesem Sektor gilt Deutschland als weltweit führender Anbieter mit einem Marktanteil von 30 Prozent. Dass der Branchentreff der Hersteller für Mess- und Kontrollinstrumente in der industriell geprägten Boom-Region von Stuttgart mit insgesamt 155.000 Unternehmen und einem erwirtschafteten BIP von 95 Mrd. Euro stattfindet, ist daher nicht überraschend.Für Branchenkenner ebenfalls nicht überraschend: die große Produktvielfalt der französischen Industrie für Mess- und Kontrollsysteme, die sich insbesondere an drei Märkte richtet:Industrie: Automotive, Luftfahrt, Elektronik, Mechanik, Nahrungsmittel, Chemie, Kosmetik und PharmazieGesundheit: Strahlentherapie und medizinische BioanalytikUmwelt: Analyse von Luft, Wasser und Böden.Branchenführend sind vor allem Tochtergesellschaften internationaler Konzerne wie Itron, Schlumberger oder Zodiac Aerospace sowie große französische Firmengruppen wie Thales und Safran. Die Branche zählt jedoch auch viele unabhängige Kleinstunternehmen sowie KMU. Viele von ihnen haben ein spezifisches Know-how entwickelt, mit dem sie sich in Frankreich und im Ausland etablieren konnten. Diese Firmen sind meist auf Spitzentechnologien spezialisiert und in Nischenmärkten positioniert.Die Aussteller in Halle 6Unter dem Dach des von Business France und SYMOP, dem französischen Verband für Maschinen- und Fertigungstechnik gemeinschaftlich organisierten Pavillons stellen zehn französische Aussteller ihre Produktneuheiten, Technologien und ihr Know-how dem Fachpublikum vor.Actimesure: Als Spezialist für Feinmechanik und Experte für industrielle Kontroll- und Messtechnik konstruiert und fertigt Actimesure individuelle Kontrollmittel für die Zulieferer der Automobilindustrie, oder Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Elektronik, Haushaltsgeräte und Bahnindustrie.Adequaly: Adequaly hat Eleone entwickelt, eine automatisierte und vernetzte Lösung zur Dimensionskontrolle, die sich durch die gleichzeitige Erfassung mehrerer Messpunkte und eine extrem kurze Zyklusdauer auszeichnet.Altimet: Spezialist für Oberflächenmesstechnik für zahlreiche Anwendungen wie Maschinenbau, Chemie und Werkstoffe sowie Verpackung.Emci: Messung, Kalibrierung, Diagnose von Werkzeugmaschinen. Gips Vision: Partner für zerstörungsfreie Prüfungen (digitale Bildgebung, Bildverarbeitung, maschinelles Sehen, Qualitätskontrolle oder Messung), Kontrollverfahren, Identifizierung, Industrieinformatik.KEP Technologies: Herstellung von elektronischen und/oder mechanischen Bauteilen und Baugruppen, Entwicklung von Industrielösungen, Entwicklung und Umsetzung von Mess-, Kontroll- und Prüfgeräten.Productys: Entwickler von MES-Softwarelösungen und der Business-Intelligence-Lösung Décisionnel Industriel® für Endkunden, die Tools und zu 100 Prozent parametrierbare Indikatoren suchen.Rheawave: Entwicklung von Lösungen für die industrielle Qualitätskontrolle von Textur- und viskoelastischen Eigenschaften insbesondere für die Bereiche Nahrungsmittelindustrie, Kosmetik, Betonindustrie, Kunststoffverarbeitung.STIL: Marktführer im Bereich optischer Hochleistungsinstrumente: berührungslose hochauflösende Sensoren für messtechnische Anwendungen.Symop (Syndicat français des machines et technologies de production): der französische Verband für Maschinen- und Fertigungstechnik.Fachbesucher und Journalisten sind herzlich eingeladen, während der Messe sich auf dem Gemeinschaftsstand ein eigenes Bild von der Wettbewerbsfähigkeit der französischen Mess- und Kontrollinstrumente-Industrie zu machen (Halle 6, Stand 6416).



Bildinformation: Die Produktneuheiten der französischen Aussteller werden dem deutschen Publikum auf der Fachmesse Control vorgestellt (Bildquelle: Messe Stuttgart)