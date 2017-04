VOSS+FISCHER präsentiert neue Unit-Aufteilung

(fair-NEWS)

Mit der Unterteilung in die drei Units „Brand Spaces and Design“, „Corporate Events“ und „Strategy Implementation“ vermittelt die Kommunikations-Agentur VOSS+FISCHER ihren Kunden ab sofort eine klar definierte Gliederung der vielfältigen, interagierenden Möglichkeiten und Kompetenzen. Gegründet 1996, inszeniert VOSS+FISCHER am Hauptstandort in Frankfurt am Main Marken, Produkte und Ideen und schafft auf diese Weise nachhaltige Markenerlebnisse – in Hamburg liegt der Schwerpunkt auf Leistungen zur internen Unternehmenskommunikation im Rahmen von Strategie- und Transformationsprozessen.Brand Spaces and DesignMit der Unit „Brand Spaces and Design“ richtet VOSS+FISCHER den Fokus auf die Gestaltung von Markenräumen. Durch die zielorientierte Verbindung von Architektur, Materialien und Oberflächen sowie Medien und Technik initiieren die Spezialisten von VOSS+FISCHER ein intensives Kommunikations- und Informations-Erlebnis, im Zuge dessen sich die Teilnehmer mit den Produkten und Marken auseinandersetzen.Ob real-analog, virtuell-digital oder als hybride Form – individuell auf die jeweilige Marke, Idee oder ein Produkt zugeschnittene Kommunikationsräume schaffen intensive Momente, lösen Emotionen aus und laden eine Marke positiv auf.Corporate EventsDie VOSS+FISCHER Unit „Corporate Events“ kreiert Inszenierungen und Live-Kommunikations-Maßnahmen im Rahmen von Produktpräsentationen, Roadshows, Promotions, Pressekonferenzen, Gala-Events, Workshops, Meetings, Jubiläumsveranstaltungen und Festakten sowie Incentives. Von der Ausarbeitung einer Idee über die inhaltliche, gestalterische und organisatorische Planung bis hin zur Durchführung und Koordination vor Ort – auf Basis eines universellen Leistungsspektrums decken die Corporate-Spezialisten von VOSS+FISCHER jede Phase mit einem erfahrenen, interdisziplinären Team ab: Konzeption & Dramaturgie, Design & Didaktik, Planung & Organisation, Produktion & Durchführung.Strategy ImplementationDie neue Unit „Strategy Implementation“ berät Unternehmen und entwickelt Konzepte für interne Kommunikation in Strategie- und Transformationsprozessen. Der Fokus liegt auf der Kommunikation im Management mit dem Ziel, Führungskräfte zu Botschaftern der Strategie und Unternehmenskultur zu machen.Aufbauend auf der langjährigen Expertise in der Entwicklung und Umsetzung von Management-Meetings erweitert VOSS+FISCHER sein Leistungsspektrum um alle Kommunikationsinstrumente der internen Kommunikation. Die Grundlage für wirkungsvolle Kommunikationskonzepte sieht VOSS+FISCHER dabei in einem fundierten Verständnis der Unternehmensstrategie. Auf diese Weise begleiten die Kommunikations-Experten der „Strategy Implementation“-Unit Unternehmen von der Herausarbeitung der Bezugsgruppen und Botschaften bis zur konsistenten Umsetzung sämtlicher Maßnahmen der internen Kommunikation.



Bildinformation: Claus Fischer und Markus Illing sind Geschäftsführer von VOSS+FISCHER (von links, Foto: VOSS+FISCHER)