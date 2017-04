(fair-NEWS)

Pfizer lockt den Verbrauchern mit Viagra generika kaufenMit einer Seite aus dem Consumer-Marketing-Playbook hat der Viagra generika kaufen eine neue TV-Kampagne gestartet, die die Zuschauer dazu veranlasst, sich für die Abmeldung von Textnachrichten aus dem Unternehmen zu entschuldigen, um einen Rabatt von 50% auf ein Jahr langes Angebot an verschreibungspflichtigem Medikament zu erhalten Viagra (sildenafil) generika.Wie FiercePharmas Beth Snyder Bulik beschreibt: "Die Anzeige öffnet sich mit der nun vertrauten Frau in einem dunkelblauen Kleid, das fragt:"Jungs wollen 50% bei einem einjährigen Angebot an Viagra generika kaufen für ED sparen? "Eine Handy-Nahaufnahmen übernimmt dann den Bildschirm mit dem Promotion- und Text-Keyword 'VSAVE' und sie erklärt in Voice-over, wie man den Rabatt bekommt."Bevor Sie den Rabatt-Code erhalten, müssen die Verbraucher auf eine SMS-Nachricht antworten, die sie in den nächsten SMS-Nachrichten von Pfizer empfängt.Die Opt-in gibt auch Viagra generika kaufen die Möglichkeit, zusätzliche Informationen, wie Namen, Telefonnummern und Geburtsdaten zu sammeln. Verbraucher, die sich entscheiden, können sich jederzeit über Text entscheiden.Offensichtlich, um den Rabatt zu verwenden, müssen die Verbraucher ein gültiges Rezept für Viagra generika kaufen von ihrem Arzt haben.Eine intelligente Investition?Text-Messaging-basierte Marketing-Programme wie Viagra generika kaufen sind in der Consumer-Marketing-Welt üblich, aber wie Bulik bemerkt, die Viagra generika kaufen "scheint eine erste für eine Pharma-Unternehmen zu sein." Es könnte aber nicht das letzte sein. In der Tat gibt es eine Reihe von Gründen, warum ähnliche Kampagnen könnten intelligente Investitionen für Pharma-Unternehmen im Jahr 2017 sein.Zuerst reduzieren die Reputationsleiden der Pharmaunternehmen die Geschwindigkeit der Fernsehwerbung. Während dies langfristig eine mehrstufige Antwort erfordern wird, könnte eine sofortige Taktik, um das Beste aus dem Fernsehen zu machen, Kampagnen entwickeln, die Rabatte für einen sinnvollen Austausch bieten.Zweitens, mit dem Gespenst eines Verbots von Direkt-zu-Verbraucher-Anzeigen, es hängt von Pharma-Unternehmen, Wege zu finden, um Kanäle zu entwickeln, durch die sie direkt mit Patienten kommunizieren können, die ihre Medikamente verwenden.Text-Messaging-Programme, die von Rabattangeboten aufgebaut sind, sind ein besonders praktisches Mittel, um dies zu tun, vor allem angesichts der Tatsache, dass pharmazeutische und betriebene Web-Eigenschaften haben viel geringere Nutzung als Nicht-Pharma-Besitz und betrieben Web-Eigenschaften, die Begrenzung Pharma-Unternehmen "Fähigkeit, Engagement durch ihre Websites zu fahren.Schließlich, angesichts der Proliferation von generischen Drogen, können alle Sildenafil generika kaufen tun, um direkte Beziehungen mit Patienten, die ihre Medikamente verwenden könnte sich als wertvoll in der Zukunft zu etablieren.Während Sildenafil generika kaufen wird nicht kommen-Patent in den USA für mehrere weitere Jahre, Pfizer hat geschlagen Angebote, die Generika schlagen den Markt in diesem Jahr sehen, so dass die Fähigkeit, mit Patienten, die derzeit mit Viagra kommunizieren könnte helfen, die Drogenmacher den Markt zu halten Für das Markenprodukt.Einer ist eine kleine blaue Pille, die ursprüngliche "Wunder" Pille für Männer. Die anderen sind blau und manchmal weiß und rund mit einem 'S' markiert, und gelb und oval mit einem 'C' markiert. Aber weißt du wirklich den Unterschied?Es kann nicht weithin bekannt sein, aber Sildenafil - auch bekannt als Sildenafil Citrat - ist einfach die generische oder unbranded Version von Viagra. Cialis (generischer Name tadalfil), Spedra (Generika Avanafil) und Levitra (Gattungsname Vardenafil) wurden alle leicht nach Sildenafil als erfolgreiches Medikament für erektile Dysfunktion (ED) entwickelt.Sie sind alle für den mündlichen Gebrauch von britischen Ärzten vorgeschrieben. Aber sie haben jeweils etwas unterschiedliche Effekte in Bezug auf Spezifität, Dauer der Aktion und andere Unterschiede, die die Sicherheit für einige Arten von Benutzern beeinträchtigen könntenAlle diese sind chemisch nahezu identisch, da sie durch Inhibierung der cGMP-spezifischen Phosphodiesterase Typ 5 (PDE5) wirken. Dies ist ein Enzym, das den Abbau von cGMP fördert, der den Blutfluss im Penis reguliert. Die Technik zur vorübergehenden Erhöhung des Blutflusses wurde ursprünglich bei der Erforschung von Angina-Behandlungen von Peter Dunn und Albert Wood, zwei britischen Wissenschaftlern von Pfizer, der Firma, die Sildenafil als Viagra vermarktet, entdeckt.Wie funktioniert das?Phosphodiesterase (PDE) ist ein Enzym, das den Abbau von zyklischem GMP verursacht, der der direkte intrazelluläre Mediator im Stickstoffmonoxid (nichtadrenerger, nichtcholinergischer) Weg ist.Stickstoffmonoxid ist eine natürlich vorkommende Substanz im Körper, die als Signalmolekül wirkt. Die Entdeckung dieses Wegs führte 1998 zu einem Nobelpreis für die verantwortlichen Wissenschaftler. Das Stickoxid-System ist das, was die Entspannung der glatten Muskulatur in den Blutgefäßwänden verschiedener Organsysteme verursacht.Es gibt verschiedene PDEs, die sich in ihren physiologischen Rollen und Gewebeverteilung im Körper unterscheiden. Der Typ 5 PDE konzentriert sich auf die glatte Muskulatur des Corpus cavernosum im Penis.Kopf-an-Kopf-VergleichEs gab keine Kopf-an-Kopf-Studie, die alle PDE-Hemmer zusammen verglichen hat, obwohl sie alle auf verbesserte Erektionen von 70% bis 95% getestet wurden, je nach Alter und der Schwere der anfänglichen Dysfunktion.Das Profil der Nebenwirkungen ist bei allen Arzneimitteln ähnlich, mit der Ausnahme, dass eine leichte blaue Verfärbung des Sehvermögens (durch Überlappung mit PDE-6 in der Netzhaut) nur bei Viagra oder Sildenafil (weniger als 0,5% der Fälle) und zurück gesehen wird Schmerzen oder Muskelschmerzen nur mit Cialis oder Tadalfil (ca. 5% der Fälle) nach der Mayo Clinic in den USA.Andernfalls können die Nebenwirkungen der vaskulären Dilatation (Kopfschmerzen, Nasenstauung, Spülung) mit allen auftreten, aber sie sind mild und nur selten dazu führen, dass Männer aus klinischen Studien (etwa 2% bis 3% quit Rate) fallen. Leichter Schwindel ist mit dem Medikament Levitra (Vardenafil), nach dem Patient Education Institute prominent. Vielleicht finden Sie Hitzewallungen als gelegentliches Symptom, wenn Sie scharfe Speisen essen, Alkohol trinken oder draußen bei heißen Temperaturen sind.So wechseln Medikamente nicht unbedingt irgendwelche der Nebenwirkungen zu lindern. Aber wenn Sie Nebenwirkungen erleben, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, der in der Lage sein wird, einige Änderungen des Lebensstils zu empfehlen, die Sie machen können, um sie zu überwinden.Alle Medikamente tragen eine Kontraindikation bei Männern mit organischen Nitraten. Sie sollten keinen der PDE-5-Inhibitoren einnehmen, wenn Sie auch Medikamente oder Erholungsmittel einnehmen, die Nitrate enthalten, z. B. organische Nitrate zur Behandlung von Angina pectoris. Die Kombination der beiden Stoffe kann eine gefährliche Wirkung auf Ihr Herz haben. Für Details siehe die Dr Matt Produktseiten.Sildenafil (Viagra), Avanafil und Vardenafil haben alle einen schnellen Beginn, innerhalb von 30 bis 60 Minuten je nach Dosis. Tadalafil (Cialis) arbeitet etwas schneller, innerhalb von ca. 15 Minuten.Die andere Hauptunterscheidung von Tadalafil im Vergleich zu den anderen ist, dass es eine Wirksamkeit von 36 Stunden hat, im Vergleich zu durchschnittlich vier Stunden für die anderen, die beabsichtigt sind, 'on demand' zu arbeiten. Vardenafil (Levitra) arbeitet über einen etwas längeren Zeitraum als Sildenafil (Viagra).SchlussfolgerungenEinige klinische Studien betrachteten separat, dass all dies gleichermaßen eine Person bei der Erweiterung / Verbesserung der Aufregungsphase oder der Verlängerung der sexuellen Interaktion unterstützt. Die Tests zeigten, dass es einige statistisch signifikante Unterschiede mit Tadalafil-Scoring höher für den Wunsch und etwas niedriger für die allgemeine Zufriedenheit bei altersangepassten Männern, aber mit Sildenafil Scoring etwas niedriger für den Wunsch und höher für die Zufriedenheit (Department of Physiology, Fakultät für Medizin, Umm- Al-Qura-Universität, Makkah, Saudi-Arabien 2016).Es gab fast keine anderen Unterschiede, was darauf hindeutet, dass die Vorliebe für ED Medikamente um persönliche Wahl mit dem Beginn der sexuellen Reaktionen zu tun ist.



Bildinformation: Viagra generika kaufen