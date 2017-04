Hersteller-übergreifender Wartungsservice für Drucker – schon ab 1,46 Euro im Monat

(fair-NEWS)

Hattersheim am Main, 31.03.2017 – Die auf umweltfreundliches Druckerzubehör spezialisierte Firma TBS Printware ( www.tbs-printware.com ) bietet Unternehmen ab sofort einen günstigen Wartungsservice für alle Laser- und Inkjet-Drucker schon ab 1,46 € im Monat an. Defekte Geräte werden professionell, unkompliziert und schnell repariert – egal wo sie gekauft wurden und von welchem Hersteller sie stammen.Durch dieses sehr gute Preis-Leistung-Verhältnis können Kunden ihre Wartungs- und Prozesskosten deutlich reduzieren und haben außerdem nur einen kompetenten Vertragspartner, der die Geräte aller Hersteller zuverlässig warten und reparieren kann. „Wir sind in der Lage, an jedem Ort in Deutschland und der Schweiz innerhalb eines Arbeitstages einen Techniker zu entsenden und kurze Wiederherstellzeiten anzubieten. Basierend auf unserer über fünfzigjährigen Erfahrung können wir TBS-Kunden alle Leistungen rund um ihre Drucker zuverlässig und günstig aus einer Hand anbieten. Dabei haben wir die Service-Qualität und den Schutz der Umwelt stets im Blick“, erläutert TBS-Geschäftsführer Andreas John.Über 50 Jahre Erfahrung als Hersteller von Druckerzubehör mit höchsten QualitätsstandardsIn den preiswerten Wartungs- und Reparaturservice fließt die über 50jährige Erfahrung des Unternehmens als Hersteller von umweltfreundlichem Druckerzubehör (Tinte, Toner, Etiketten, Thermotransfer- und Farbbänder) mit höchsten Qualitätsstandards ein. Die Qualität der TBS-Produkte orientiert sich kompromisslos an den strengen Richtlinien der Gerätehersteller und unterliegt darüber hinaus weit höheren Anforderungskriterien als von der DIN 33870 gefordert. Das Unternehmen ist nach den internationalen Normen DIN EN ISO 9001:2008 für das Qualitätsmanagement und nach DIN EN ISO 14001:2004 für das Umweltmanagement zertifiziert.„Beide Zertifikate stehen für das dauerhafte Streben von TBS Printware nach höchsten Qualitätsstandards und nachhaltiger Umweltverantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens“, betont Geschäftsführer John.Die Tonerkartuschen stellt TBS in einer eigenen Produktionsstätte in Deutschland her. Dabei wird nur schadstoffarmer Toner verwendet, der durch die LGA ( www.lga.de ) zertifiziert und mit dem „Blauen Engel“ ( www.blauer-engel.de ) ausgezeichnet wurde.Das TBS-Service-Angebot reicht von der fachgerechten Entsorgung von Druckerzubehör über einen zuverlässigen Technikerservice bis zum ökologischen, Software-gestützen Druckermanagement.



Bildinformation: (c) TBS PRINTWARE VERTRIEBS GMBH