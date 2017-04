ACE Zydek mit lokalem Standort in Meinerzhagen

(fair-NEWS) Die Firma ACE Zydek Schädlingsbekämpfung, ansässig in Nachrodt-Wiblingwerde, erweitert das Servicegebiet für ihre Kunden.



Künftig sind wir in der Stadt Meinerzhagen mit einem lokalen Standort vertreten, sodass wir unsere Serviceleistungen ohne Anfahrtskosten, auch in Ihrer Nähe anbieten können. Davon profitieren zukünftig nicht nur neue Kunden. Auch für unsere bestehende Kundschaft bringt das Vorteile mit. So sind wir demnächst in Notfällen noch schneller bei Ihnen, in Meinerzhagen vor Ort und befreien Sie von Schädlingsproblemen aller Art.



Wir legen bei unserer Arbeit großen Wert auf Kundennähe und Qualität. Um das gewährleisten zu können, war dieser Schritt für unser Unternehmen unabdingbar. Auf diese Weise können wir Ihnen jederzeit einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe bieten.



Insbesondere im gewerblichen Rahmen ist bei akuten Schädlingsbefällen ein schnelles Eingreifen zwingend notwendig. Verzögert sich ein Einsatz aufgrund langer Anfahrtswege, kann das zu Produktionsausfällen und großen wirtschaftlichen Schäden führen. Vorteile bringt ein kurzer Anfahrtsweg auch hinsichtlich präventiver Maßnahmen mit sich. Seien es Maßnahmen gegen Schadnager, Insekten oder Vögel - alle müssen in gewissen zeitlichen Abständen gewartet oder erneuert werden.