Acqua di Parma präsentiert Colonia Ebano

Dieses Jahr setzt Acqua di Parma die Reise von Ingredient Collection fort und entführt uns zu neuen Zielen, um die spannendsten und seltensten Ingredienzien der Welt zu entdecken.Ebenholz. Exotisch, dunkel, hart, kompakt und dennoch äußerst fein, wie geschaffen für eine perfekte Politur, die seine intensive Farbe bis hin zu tiefschwarz betont… In den Händen der Kunsttischler wird es zu einer geschmeidigen Materie, z. B. wenn sie es in ihren Intarsien mit anderen Edelhölzern kombinieren. Ein sinnlicher Reichtum, der in dem neuen Duft Colonia Ebano von Acqua di Parma einen überraschenden olfaktorischen Ausdruck findet: dunkel, weich, fast taktil.Die neue Kreation aus der Ingredient Collection ruft Bilder eines sinnlichen Reichtums - visuell, taktil, olfaktorisch - hervor. Die sonnige Seele von Colonia trifft auf die natürliche Wärme der edelsten Hölzer und die einhüllenden Honignuancen, die an das Bienenwachs erinnern. Diese Eindrücke rufen Bilder von bekannten Tischlereien der kleinen Gassen Mailands hervor, wo die Aromen von der Verarbeitung von Ebenholz die Luft erfüllen.Colonia Ebano ist ein facettenreicher, prachtvoller und gleichzeitig frischer, leuchtender Duft mit prickelnden Zitrusnoten von Bergamotte und Petitgrain in der Kopfnote, gefolgt von der erlesenen Intensität von Elemiöl und mit den Gewürzakzenten von Rosa Pfeffer verbunden: ein perfektes Vorspiel für die Üppigkeit des Ebenholzakkordes mit seinen warmen, cremigen Noten und der tadellosen Abschluss seiner Basisnote: erfüllende, weiche Honignoten vereint mit aromatischen Vetiver-Akzenten und balsamischen Patschuli-Noten.Colonia Ebano EdC Concentrée 100ml € 185 ; 180ml € 239.Zur Ingredient Collection:Eine Kollektion von ursprünglichen und anspruchsvollen Kreationen: Bei Colonia Oud taucht Colonia in die sensorische Opulenz einer tausendjährigen Tradition der Düfte des Mittleren Ostens ein und verleiht ihr einen Hauch italienischer Frische. In der Toskana fängt Colonia Leather den berauschenden Duft von Leder in den alten Werkstätten ein, der mit der charakteristischen, zitrischen Frische verschmilzt. Entlang der Seidenstraße auf den Spuren von Marco Polo verbindet sich die sonnige Persönlichkeit von Colonia mit der kostbaren und tiefen Sinnlichkeit von Amber für Colonia Ambra. Anschließend wendet sich Acqua di Parma mit Colonia Quercia einer faszinierenden Region zu, bekannt bei anspruchsvollen Reisenden für die Eleganz und den Charme ihrer Traditionen und ihrer edlen Geschichte: Das Piemont. Die Region ist berühmt für sein Naturerbe und die üppige Landschaft, geprägt durch die Kraft der italienischen Eiche. Und in 2017 geht es auf die Spuren der Routen des fernöstlichen Weihrauchhandels mit Colonia Mirra und dann zurück nach Italien, in die berühmten Tischlereien, wo Ebenholz-Meisterwerke entstehen und seine einzigartigen Aromen in der Luft schweben, mit Colonia Ebano.



