docPrice ist Aussteller auf der Expolife 2017 in Kassel

Das Koblenzer Unternehmen docPrice ist als Aussteller auf der diesjährigen Internationalen Fachmesse für Sanitäts-, Reha-, Orthopädie-Technik- und Orthopädie-Schuhtechnikfachhändler EXPOLIFE vom 27.-29. April 2017 in Kassel vertreten.Die Firma docPrice bietet seit 2008 medizinische Designschuhe mit den Marken mediFLEX professional, mediFLEX easystep und inSOUL move an. Entwickelt wurden diese von Dr. Preis, Orthopäde und Fußchirurg sowie gleichzeitig Gesellschafter des Unternehmens, da er aufgrund seiner Erfahrungen und unzähligen Fußoperationen die Notwendigkeit erkannt hatte, dass kein Regenerations- und Präventionsschuh existierte, den er bedenkenlos empfehlen konnte.Die dreitägige Fachmesse Expolife 2017 in Kassel mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 17.500 qm und mehr als 230 Ausstellern in Kassel ist einer der wichtigsten Termine für alle Mitarbeiter im Gesundheitsfachhandel. Die Bandbreite der Ausstellungsbereiche ist in der Messelandschaft einzigartig und gehört zum Erfolgskonzept der Fachmesse. Nirgendwo sonst wird der Markt so umfangreich abgebildet wie auf der EXPOLIFE 2017. In 5 Messehallen präsentieren sich die Schlüsselfiguren des Gesundheitsfachhandels, von Start-ups bis hin zu renommierten internationalen Unternehmen.Das Koblenzer Unternehmen docPrice präsentiert seine umfangreiche Produktpalette „rund um den Fuß“ während der dreitägigen Fachmesse in Halle 12+13 Standnummer A03.



Bildinformation: mediFLEX von docPrice - live auf der Expolife 2017 in Kassel