Erfolgreicher Auftakt für die myQ in Düsseldorf

(fair-NEWS)

Düsseldorf, den 29. März 2017: Am 17. und 18. März fand im B1 in Düsseldorf die erste myQ Weiterbildungsmesse statt – und das mit vollem Erfolg. Die Veranstalter zählten über 900 Besucher, die sich an beiden Tagen auf der Publikums- und Fachmesse über neue Trends und Möglichkeiten im Bereich berufsbezogene Weiterbildung informierten. Für die Fragen der Besucher standen zahlreiche renommierte Weiterbildungsanbieter mit ihren Experten bereit.Die Bandbreite an Ausstellern war groß und reichte von Seminaranbietern und Coaching-Akademien über Fernhochschulen bis hin zu Verbänden und Instituten. Mit dabei waren unter anderem WBS, COMCAVE.COLLEGE oder die WHU Otto Beisheim School of Management und die Universitäten und Business Schools IE, St. Gallen und EBS mit ihren Executive Programmen. Darüber hinaus konnte man interessante junge Weiterbildungsunternehmen wie z.B. matchingbox oder Protostart treffen.Veranstalter Patrick Ernst freut sich über den gelungenen Messestart: „Wir sind sehr zufrieden mit der Auftaktveranstaltung, weil wir beweisen konnten, dass Weiterbildung ein Thema ist, das „Chefs“ ebenso interessiert wie Berufstätige und das man in einer Publikums- und Fachmesse darstellen kann.Außerdem konnten wir die Zielgruppe der Erwerbstätigen und der Personalverantwortlichen und Entscheider erreichen: 43% der Besucher waren älter als 35 Jahre, 46% waren Führungskräfte, Selbstständige oder Personaler. Mit diesem Ergebnis sehen wir uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“Vielfalt Weiterbildung: Gezielte Beratung für BesucherAuch das begleitende Programm der myQ fand großen Anklang. In der „Coaching-Zone“ konnten Bildungsinteressierte im Anschluss an die Vorträge direkt Kontakte zu Coaches knüpfen und persönliche Anliegen anreißen. Besonders gut angenommen wurden die Themen, die Orientierung rund um die eigene Karriereplanung und Jobwahl boten, wie beispielsweise der Vortrag von Melanie Schumacher „Neustart in der Lebensmitte“.Im myQ-Forum fanden insbesondere die Themen Digitalisierung, Zukunft & Nachhaltigkeit der Weiterbildung und Leadership & Team Building hohen Zulauf.Impressionen von der Messe finden Sie auch bei Facebook.Die myQ in München: Nach der Messe ist vor der MesseDie nächste myQ findet am 24. und 25. November in München statt.



Bildinformation: myQ - Messe für Weiterbildung und Entwicklung startet in Düsseldorf (Bildquelle: myQ)