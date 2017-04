Moderne Technik klassisch schön: Stereo-Digitalradio Albrecht DR 880 in edlem Holzgehäuse

Dreieich / Lütjensee, im März 2017 – Mit seinem umlaufenden Holzgehäuse und eleganter Frontansicht aus seidenmattem Kunststoff ist das Digitalradio Albrecht DR 880 mit Retro-Charakter allein optisch schon ein Highlight in jeden Wohnraum, der Küche oder dem Arbeitszimmer. Akustisch optimiert das wertige Holzgehäuse die Audiowiedergabe des Stereo-Radios für einen beindruckenden Raumklang. Modernste DAB+ Technik lässt die Auswahl zwischen regionalen UKW Programmen und den neuen vielseitigen DAB+ Sendern zu. Das 2,4 Zoll Farbdisplay bietet eine visuelle Begleitung der Radioprogramme: Informationen zu Musiktiteln, Interpreten sowie Textmeldungen des Senders werden optimal lesbar dargestellt. Zudem können Bilder zum Wetter oder aktuelle Nachrichten mittels DAB+ Slideshow empfangen werden. Per Fernbedienung erfolgt die Radiosteuerung auch bequem vom Sofa, Ess- oder Schreibtisch aus. Der Aux-In Eingang ist für das komfortable Abspielen eigener Musik von mobilen Geräten wie Smartphone oder MP3-Player gedacht. Das neue Digitalradio Albrecht DR 880 ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 119 Euro erhältlich.Der digitale Radioempfang löst kontinuierlich das noch empfangbare UKW-Signal ab. Die regionalen Radiostationen und beliebten Programme sind mittlerweile qualitativ besser über DAB+ zu empfangen. Der Empfang über DAB+ bietet viele Vorteile, unter anderem ist dieser dank der größeren Auswahl an Programmen abwechslungsreicher und die Audioqualität ist hörbar brillanter. Mit dem neuen Modell DR 880 verbindet Albrecht Audio jetzt die digitale Moderne mit dem bewahrten Look von damals. Beide Empfangsmöglichkeiten werden vereint und begeistern die Zuhörer dazu mit besonders gutem Klang. Die komfortable Weckfunktion ist für ein angenehmes Aufwachen mit besten Audioqualitäten nach einem Schläfchen auf dem Sofa gedacht.Verfügbarkeit und PreisDer Stereo-Digitalradio Albrecht DR 880 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 119 Euro. Zum Lieferumfang gehören Fernbedienung und sowie Netzteil (230 Volt). Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: https://www.alan-electronics.de/Produkte/Audio-Radio-und-Zubehoer/Audio-Radios/Audio-DAB-UKW-Radios/Albrecht-DR-880-Digitalradio-DAB-DR880.aspx

Albrecht Audio ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Lütjensee bei Hamburg. Unter Albrecht Audio werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen CTE-Firmengruppe mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).Weitere Informationen unter www.alan-electronics.de