Gelb - Tipps zur sonnigsten Trendfarbe

Gelb gehört zur sonnigsten Trendfarbe des Sommers. Die Farbe gelb bietet sich für eine Vielzahl von individuellen, atemberaubenden Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten an und verbreitet Sonnenschein auch dort, wo sie gerade nicht scheint. Dabei ist es einerlei, ob gelb mehr oder weniger eingesetzt wird - in der Regel wird gelb immer ein äußerst angenehmer Eyecatcher sein. Ganz besonders schöne Auftritte erzeugt eine Kombination zu allen Blau- und Rottönen aber auch zu weiß, schwarz, grün, beige, braun, orange und pink. Daneben lässt sich gelb generell sehr gut zu allen gemusterten Trends kombinieren, sei es z. B. zu Karo, Streifen, Zebra, Leo oder auch zu Blumen. Gelb wird generell immer dann seinen gewünschten positiven Auftritt haben, sofern die Gesamtausstrahlung authentisch ist und auch zur Statur des Trägers passt. So kann man ohne Umschweife unbeschwert sagen, dass die sonnige Sommer-Trendfarbe in der Regel einfach überall eingesetzt bzw. in ein jedes Outfit eingebunden werden kann - sei es bei der Hochzeits- oder Erstkommuniongesellschaft, sei es auf die Straße, ins Büro, in die Oper, zur Abendveranstaltung oder in den Urlaub.Generell sollte der Träger allerdings eine gehörige Portion an Feingefühl mitbringen, wenn er den für sich und den Anlass passenden Gelbton wählt. Speziell sollten auch Träger mit sehr hellem oder ins rötlich gehenden Teint sowie Träger mit einer Haarfarbe in einem Rotton darauf achten, dass sie einen stimmigen Gelbton wählen. Sollte der Träger eine noch so kleine Unsicherheit beim Einsatz des für seine Begriffe richtigen Gelbtones verspüren, dann sollte er sicherheitshalber den Weg einer interessanten Farbunterbrechung suchen bzw. gelb eher dezenter als plakativ einsetzen oder sich ganz einfach dazu entscheiden, gelb in einem Muster zu wählen.Der Träger sollte ebenfalls ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass gelb nicht unbedingt an einer eventuell vorhandenen Problemzone platziert wird. Denn in diesem Fall würde diese unnötigerweise unterstrichen bzw. hervorgehoben werden.Foto: gelb passt auch zum Strandspaziergang mit Mr. Bigzur Person Sonja Grau:Sonja Grau verfügt als Mode- und Stilexpertin über eine jahrzehntelange Erfahrung und damit einen wertvollen Wissensschatz, welcher nationale sowie internationale Anerkennung genießt. Sie weiß, woher die Modetrends kommen, wie sie sich entwickeln und verändern werden. Durch vielzählige Reportagen in Funk und Fernsehen wurde sie mehr und mehr in den Fokus gestellt. So war sie bereits mit Fernsehteams des ZDF „hallo deutschland“, RTL, SWR, VOX, u.v.m. unterwegs und ist gern gesehener Live-Gast im Fernsehen – z. B. im SWR „Landesschau Baden-Württemberg“. Große Tageszeitungen, Wirtschafts- und Lifestyle Magazine sowie die Deutsche Presseagentur greifen gerne bei aktuellen Fashion-Themen auf den Erfahrungsschatz der Personal-Shopperin zurück. Junge Menschen unterstützt die Zeitmanagerin bei der erfolgreichen Abwicklung von Projekten, wenn es ihre Zeit erlaubt. So unterstützte sie u. a. bereits Jugendprojekte der FAZ, Volontäre der Journalistenschule in München und half einer Diplomantin bei ihrer Diplomarbeit zum Thema Hüte.Achtzig Prozent des Kundenklientel der Personal-Shopperin besteht aus in der Öffentlichkeit stehenden Personen oder Geschäftsleuten (aus Film und Fernsehen, Wirtschaft, Politik, Sport, ….), die immer gut gekleidet sein müssen, denen jedoch die Zeit fehlt, die für sie passende Kleidung zu suchen.„Die Disziplin – wissen was einem steht – erfordert Zeit, Übung und Erfahrung!“ Sonja Grau beherrscht diese Disziplin in vollem Umfang und ist damit ihren Kunden der verlässliche Geschäftspartner wenn es darum geht, auch unter Zeitmangel das passende Outfit zu finden. Sonja Grau berät frei und unabhängig von Marken/Labels. Dabei legt die Personal-Shopperin ihr ganz besonderes Augenmerk darauf, ihrem Credo „Akzentuierung der Persönlichkeit“ gerecht zu werden. „Sehr oft wird das Kleidungsstück, nach welchem mein Kunde niemals selbst gegriffen hätte, zu einem seiner Lieblingsteile“, so der fashion-style-creator.Das Markenzeichen der Personal-Shopperin ist der Hut. Ihre Hutmodelle werden vom weltbekannten Hutmodisten und Exzentriker Philip Treacy aus London, der u.a. auch das britische Königshaus mit seinen Hutkreationen erfreut, kreiert.Agentur Sonja Grau, Paradiesgasse 2, 89073 Ulm, Tel: 0049-731/44769, Fax: 0049-731/2074699, mobil: 0049-160-7137778, email: sonjagrau@t-online.de,Internet: www.sonjagrau.de



