Was Erdogan anstrebt, ist bei den Chavistas längst Fakt

„Ohne Gewaltenteilung ist eine Demokratie klinisch tot“, urteilt Carsten Mohr vom Vorstand der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC) über die Entmachtung des venezolanischen Parlaments durch den Obersten Gerichtshof des weltweit ölreichsten Landes und beschreibt den „Staatsstreich der Chavistas“ als „vollzogenen Übergang von der Scheindemokratie zur Autokratie“.Chavistas werden die Anhänger der sozialistischen Partei des verstorbenen Staatschefs Hugo Chavez genannt. Der Oberste Gerichtshof Venezuelas ist komplett mit PSUV-Parteigängern seines Nachfolgers Nicolas Maduro besetzt. Mit ihm bekämpft der jetzige Präsident erfolgreich die Opposition aus Liberalen, Konservativen, Sozialdemokraten und Indios, die bei den Parlamentswahlen 2015 zwar eine Zweidrittel-Mehrheit errang, aber einen Wechsel nicht schafft. Bereits damals gelang es dem Obersten Gerichtshof den Wahlgewinnern drei Mandate abzuerkennen, welche die qualifizierte zu einer Dreifünftel-Mehrheit verkürzte. Das von Millionen Venezolanern angestrengte Referendum zur Abwahl Maduros unterlief der ihm treue Gerichtshof bisher mit formalen Tricks.„Was Erdogan in der Türkei anstrebt, ist bei Maduro längst Fakt“, weiß der 53-jährige Korruptionsbekämpfer zu berichten. Er verweist auf Gleichschaltung und staatlichen Druck auf die Medien, Verstaatlichung von Unternehmen nicht regimetreuer Besitzer, Verhaftungen und Verurteilung von Oppositionspolitikern, Schüsse auf Demonstranten, die für die Volksabstimmung, gegen die schlechte Versorgungslage, die dramatischen Stromausfälle, extrem hohe Kriminalität oder die medizinische Unterversorgung marschieren und auf PSUV-Straßentrupps zur Einschüchterung sowie Todesschwadronen, die „wie derzeit auf den Philippinen“ gezielt töten.„Beurteilt sie nach ihrem Tun und nicht nach alten Rechts-Links-Schemata“, fordert der Südamerika-Kenner, der zwischen Europa und Brasilien pendelt: „Venezuela war bereits unter Chavez eine Herrschaft der Plünderer mit Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme durch Mitglieder der sozialistischen Partei gepaart mit scheinbar unendlicher Gier, volkswirtschaftlicher Inkompetenz und kriminellen Aktivitäten“. Für die „blinde oder teils naive Chavez- und Fidel-Romantik mancher, sich selbst als links Bezeichnender“ bringt das Mitglied des SPD-Wirtschaftsforums kein Verständnis auf. Eine „Diktatur der Diebe“ egal welcher Couleur müsse man beim Namen nennen.In Caracas gehörten die vielen Chavistas im Staatsdienst, welche in guten Restaurants speisen, während ihre Klientel Essen im Abfall sucht, zum tagtäglich Straßenbild. Mohr, der Venezuela seit 2008 bereist, ergänzt: „In den besten Hotels fallen die Rothemden auf, die sich auf Staatskosten tagsüber mit Prostituierten amüsieren.“Bereits zu jener Zeit warnte der Sozialdemokrat Bundesdruckerei und Bundesfinanzministerium erfolglos davor, die Direktbelieferung des venezolanischen Innenministeriums auf den Umweg über Eigentümer-getarnte Briefkastenfirmen umzustellen, die von der im letzten Jahr durch die Veröffentlichung der sogenannten Panana-Papers einer breiten Öffentlichkeit bekannt gewordene, zwielichtige Kanzlei Mossack Fonseca gegründet worden waren.In Venezuela erwartet Carsten Mohr, dass durch den „Putsch von oben“ der Druck der Straße auf Maduro eher zunehmen wird. Wenn sich die Militärs nicht mehr finanziell ruhigstellen ließen, sei die Endzeit der Chavistas gekommen.Aktuell recherchiert das BCC-Vorstandsmitglied zu Menschenhändlern, welche sich Schönheitswettbewerbe u.a. in Venezuela, Polen, Panama, dem Libanon und der Türkei zunutze machen.



Bildinformation: Mohr in den Farben der venezolanischen Parlamentsmehrheit