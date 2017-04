Die Zauberkraft der Wünsche

Wir alle haben große und kleine Wünsche. Manche sind wohl überlegt, doch andere entstehen oft aus einer Laune heraus. Unüberlegte Wünsche bringen nicht selten Schaden mit sich. Eine wunderschöne Geschichte von Heidi Dahlsen.ElfenZaubereiFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?Produktinformation• Taschenbuch: 118 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. Oktober 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1492860336• ISBN-13: 978-1492860334Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,7 x 20,3 cmMehr Infos und Bücher finden Sie auf der Webseite der Autorin©byChristine Erdic

