Ostertipp: Glücksschmiede - ein Leben im Einklang

Das Glück liegt nicht auf der Straße! Man muss schon selbst einiges dazu tun, um ein Leben in Glück und Harmonie genießen zu können. Dieses Buch ist ein kleiner aber gelungener Ratgeber für alle, die wirklich etwas verändern wollen.Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und ErfolgGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 308 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 38 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B00P9XA8UU• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertLeseprobe aus dem Buch:HarmonieEin Leben in Harmonie bedeutet ein Leben im Einklang. Das Wort Einklang kommt aus dem Griechischen und ist wörtlich zu übersetzen mit Vereinigung von Entgegengesetztem zu einem Ganzen.In unserem Leben gibt es viele gegensätzliche Aspekte. Heiß und kalt, gut und böse, schnell und langsam, nah und fern, einfach und schwierig sind nur einige davon. All diese Dinge in uns in Einklang zu bringen ist nicht immer einfach. Dazu kommt noch die Schwierigkeit, unser Leben immer wieder neu in Einklang mit unserer Umwelt bringen zu müssen, die sich ebenso verändert wie wir selber. Nur dem, der in sich selbst ruht und sein wahres Selbst erkannt hat, aber auch bereit ist, andere neben sich zu akzeptieren, wird das wirklich gelingen.Ein Beispiel in einem etwas kleineren Rahmen ist die Familie. Hier kann jeder vom Wesen her völlig anders sein und dennoch ist er ein Teil des Ganzen. Harmonie bedeutet miteinander, trotz aller Unterschiede. Ohne Toleranz gibt es auch keine Harmonie. Ein Mosaik setzt sich aus vielen verschiedenen Facetten zusammen und ergibt dennoch ein Ganzes. Kein Teil stößt sich an dem anderen, weil es eine andere Form oder Farbe hat.Leserstimmen:Diese Büchlein ist für mich wie ein Impulsgeber, wieder mehr auf sich acht zugeben. Gerade in der heutigen Zeit, die so schnelllebig ist, ist es umso wichtiger sich Auszeiten zu nehmen und bewusster mit sich und seinem Umfeld umzugehen. Und genau hier setzt die "Glücksschmiede" an. Mit kleinen, aber effektiven Tipps die jeder in seinen Alltag integrieren kann.Ich habe mir vorgenommen, dieses Büchlein immer wieder mal zu lesen, gerade dann wenn man wieder in das Hamsterrad der Alltagshektik gerät.©byChristine Erdic



