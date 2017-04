Pressemitteilung von Global Communication Experts GmbH

(fair-NEWS) Ein neuer Sortimentspartner für Europas größte Reisebürokooperationen-Allianz QTA. Ab sofort können QTA-Reisebüros die Produkte des Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour verkaufen. Thomas Bösl, Sprecher der QTA, und Anex Tour Geschäftsführer Hakan Bakar haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Kooperation ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt und umfasst insbesondere spezielle Provisionen für die Reisebüros.



„Wir freuen uns auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit Anex Tour, dem Newcomer unter den deutschen Reiseveranstaltern“, sagt QTA-Sprecher Thomas Bösl. „Mit dem neuen Kooperationspartner bieten wir unseren Reisebüros einen weiteren leistungsstarken Partner. Vor allem aber profitieren unsere Kunden von einem noch breiter aufgestellten Sortiment.“

„Mit der QTA haben wir den größten Vertriebspartner Deutschlands für uns begeistern können. In unserer strategischen Ausrichtung spielt der deutsche Quellmarkt die entscheidende Rolle. Mit der jetzigen Anbindung an das QTA-Sortiment können wir mit unserem breiten Produktportfolio eine flächendeckende Präsenz garantieren. Als klassischer Pauschalreiseveranstalter mit einer durchgängigen Wertschöpfungskette bieten wir als Anex Tour den QTA-Partneragenturen einen exponierten Mehrwert in der Zusammenarbeit“, so Hakan Bakar, Geschäftsführer Anex Tour.

Bildinformation: Anex Tour und QTA unterschreiben Vertriebspartnerschaft

Über Anex Tour

Der neugegründete deutsche Pauschalreiseveranstalter Anex Tour GmbH ist über alle gängigen Systeme in deutschen Reisebüros buchbar. In den ersten vier Katalogen für den Sommer 2017 stellt Anex Tour Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik vor. Zusammen mit der unternehmenseigenen Fluggesellschaft Azur Air GmbH bietet der Veranstalter die gesamte Leistungskette aus einer Hand – beginnend bei den Flügen über Transfers und Hotels bis hin zur Reiseleitung vor Ort. Das Düsseldorfer Unternehmen ist im Besitz der niederländischen Holding NW International BV, die bereits seit 20 Jahren mit der Anex Tourism Group im internationalen Tourismus agiert.



Über die Quality Travel Alliance (QTA)

Als größte Reisebüro-Kooperationsallianz Deutschlands umfasst die QTA derzeit rund 8.000 Reisebüros und bündelt einen Umsatz von rund 4,9 Mrd. Euro. Die QTA besteht aus den Kooperationspartnern Neckermann Reisen Partner/Team, Reiseland GmbH & Co. KG, rtk/RT-Reisen GmbH, Schmetterling International GmbH & Co. KG und TUI TRAVELStar GmbH.



«Anex Tour und QTA unterschreiben Vertriebspartnerschaft»

