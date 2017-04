(fair-NEWS)

1 April 2017Während der heutigen Sitzung stimmte das Europäischen Parlaments einem Verbot zu, welches das Tragen und den Verkauf von Sehbrillen auf dem Gebiet der Europäischen Union verbietet. Der deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament, Jan Phillip Altrecht, stimmte dieser Regelung zu und beteiligte sich aktiv an ihrer Entstehung.„Ich denke das Verbot von Sehbrillen ist keineswegs kontrovers oder fragwürdig. Im 21. Jahrhundert, in dem wir leben, sind Brillen eine absolut überflüssige Erfindung, die nicht mehr weiter unterstützt werden sollte“, so Altrecht. Es wird spekuliert, dass die internationale Lobby von Kontaktlinsen Herstellern hinter diesem Verbot steckt mit der Absicht einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Eine der aktivsten Firmen, die sich für das Verbot von Sehbrillen einsetzt, ist der Kontaktlinsen Online-Shop Ihre-Kontaktlinsen.de.Panel-Experten betonen die vielen Gründe für das Verbot, wobei die großen Gefahren, die mit dem Tragen von Brillen verbunden sind, im Vordergrund stehen. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Sportler verletzt um das 100-fache steigt, wenn dieser eine Brille trägt; die Gefahren von ernsten Verletzungen sind noch extremer.Der Leiter der Traumatologie-Abteilung der Universitätsklinik in München, Jens Hofmann, betont, dass „das Tragen von Brillen zu ernsthaften Verletzungen führen kann, weil die Brille kein peripheres Sehen ermöglicht. Dies kann zu drastische Unfällen führen. Wir sehen diese tragischen Vorfälle regelmäßig bei Sportlern, doch die Gefahren beschränken sich nicht nur auf Menschen. Neulich kam ein Hund zu Schaden, der sich an der zerbrochenen Brille seines Besitzers verletzte und ein akutes Trauma am linken Fuß erlebte.“Ein weiterer Grund für das Verbot der Brillen ist ihre ökologische Auswirkung auf die Umwelt. Brillen bestehen aus einer Kombination von Materialien, die nicht effektiv wiederverwertet werden können. Eine angemessene Entsorgung einer Brille ist sehr kostenaufwendig und erfordert komplizierte Entsorgungsmethoden. Die derzeitigen Recyclingbehälter in den meisten Ländern der EU sind für Gegenstände wie die Brille absolut nicht geeignet.„Die Kombination an Materialien aus denen Brillen bestehen ist beinahe unmöglich auf eine umweltfreundliche Weise zu trennen“, so Joachim Abflusskanal, der Direktor des Berliner Instituts für kommunale Abfallentsorgung.Das EU Verbot bezieht sich jedoch nicht auf Schutzbrillen, die für industrielle Zwecke verwendet werden. Allerdings werden diese ab nun offiziell „Augenschutzabdeckung“ genannt um jegliche Verwechslung mit normalen Brillen zu vermeiden.In Folge des Verbots müssen sich auch Leistungssportler den Regulationen der EU anpassen und die gesunden Alternativprodukte von Sehkorrektur aktiv unter ihren Fans bewerben. Der davon wahrscheinlich am stärksten betroffene Leistungssportler ist der Serbische Tennisspieler Janko Tipsarevič, der für seine speziell entworfene Sportbrille bekannt ist. „Das ist echt blöd“, sagte er heute auf einer Pressekonferenz in Belgrad. „Ich werden mich wohl daran gewöhnen müssen.“Es stellt sich die Frage, wie die Brille als ein medizinisches Produkt ersetzt wird. Lisa Wundeschön, eine Expertin für den Bereich Optometrie und Design in der Firma Ihre-Kontaktlinsen, meint: „Die Antwort auf das Problem sind Kontaktlinsen.“ Sie betont, dass Kontaktlinsen die gesündeste und umweltfreundlichste Variante sind. Die heutigen Kontaktlinsen sind zu 90% recycelbar, was ein extremer Unterschied zu der klassischen Brille ist.Dr. Speidel und viele weitere Augenspezialisten empfehlen die Regelungen der EU zu befolgen und zu Kontaktlinsen zu wechseln. Es gibt heutzutage ein riesiges Angebot an verschiedenen Marken und Typen auf dem Markt und Sie müssen nicht einmal das Haus verlassen um Kontaktlinsen zu kaufen. Firmen wie Ihre-Kontaktlinsen.de verkaufen Kontaktlinsen online und liefern diese schnell und zuverlässig bis zu Ihnen nach Hause. Somit sparen Sie Geld, Zeit und gleichzeitig befolgen Sie die neue Regelung der EU. Seien Sie ein Schritt voraus und bestellen Sie mit Ihre-Kontaktlinsen.de!Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen 1. April :)



Bildinformation: Die Europäische Union verbietet den Verkauf von Brillen!