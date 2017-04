Dance Masters! - Best of Irish Dance - Frühbucgerrabatt zum Vorverkaufsstart

(fair-NEWS)

Lust auf einen Abend geballte Energie auf der Bühne? Furiose, leichtfüßige Tanzleidenschaft? Dazu großartige Live-Musik und irisches Lebensgefühl pur?Herzlich Willkommen zu DANCE MASTERS! – Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate erleben Sie das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte!Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen wirbeln und „clicken“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheinen die Gravitation einfach aufzuheben.Dazu die fröhlich mitreißenden Gitarren-Rhythmen und Geigen-Klänge, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der allabendlich gefeierten Band.Dass die DANCE MASTERS dabei ansteckende Lebensfreude und ungestüme Dynamik beinahe lässig mit tänzerischer Präzision und perfekter Choreografie verbinden, fasziniert Hunderttausende begeisterter Besucher seit Jahren – viele von ihnen immer wieder.Mit zusätzlicher Live-Übertragung der Tänzer auf großer Video-Leinwand!Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter www.bestofirishdance.de und 0365/5481830.Sichern Sie sich zum Start des Vorverkaufes bei vielen Terminen Ihren 15%-Frühbucherrabatt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter der 0365/5481830.VIP-ArrangementsIn jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zurVerfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).Diese beinhalten:Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit Ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de , Tel. 0365 - 54 81 83-0ErmäßigungenKinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je TicketGruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je TicketTermine:*Baden-Württemberg05.11.2017 Tübingen Hermann-Hepper-Halle07.11.2017 Kuchen Ankenhalle15.11.2017 Weissach Strudelbachhalle05.01.2018 Wernau / Neckar Quadrium21.03.2018 Blaubeuren Tagungszentrum22.03.2018 Rielasingen-Worblingen Talwiesenhalle24.03.2018 Donaueschingen DonauhallenBayern03.11.2017 Altötting Kultur- und Kongress Forum04.11.2017 Hawangen Mehrzweckhalle05.01.2018 Aschaffenburg Stadthalle am Schloss09.01.2018 Nürnberg Meistersingerhalle01.02.2018 Bad Neustadt Stadthalle07.03.2018 Deining Mehrzweckhalle09.03.2018 Obertraubling Mehrzweckhalle10.03.2018 Syrgenstein Bachtaltalhalle18.03.2018 Speichersdorf Sportarena23.03.2018 Lindau Inselhalle25.03.2018 Miesbach Waitzinger KellerBerlin23.01.2018 Berlin tempodromBrandenburg12.12.2017 Cottbus Stadthalle20.01.2018 Perleberg Rolandhalle21.01.2018 Jüterbog Wiesenhalle24.01.2018 Potsdam NikolaisaalBremenHessen08.11.2017 Marburg Erwin-Piscator-Haus11.11.2017 Lampertheim Hans-Pfeiffer-Halle14.11.2017 Weilburg Stadthalle02.02.2018 Altenstadt Altenstadthalle03.02.2018 Eschwege StadthalleMecklenburg-Vorpommern08.12.2017 Göhren Nordperdhalle09.12.2017 Neukloster Stadthalle10.12.2017 Neubrandenburg Haus der Kultur und Bildung18.01.2018 Waren (Müritz) Bürgersaal19.01.2018 Heringsdorf Kaiserbädersaal (im Maritim Hotel Kaiserhof)24.02.2018 Grevesmühlen Sport- und MehrzweckhalleNiedersachsen29.11.2017 Stade StadeumNordrhein-Westfalen09.11.2017 Lemgo Lipperlandhalle21.11.2017 Lüdenscheid Kulturhaus22.11.2017 Herne Kulturzentrum24.11.2017 Dorsten Aula der Realschule St. Ursula25.11.2017 Duisburg Theater am MarientorSachsen17.11.2017 Schwarzenberg Ritter-Georg-Halle13.12.2017 Leipzig Kongresshalle15.12.2017 Grimma Muldentalhalle27.01.2018 Crimmitschau Theater01.03.2018 Freiberg Konzert- und Ballhaus TIVOLISachsen-Anhalt18.11.2017 Sangerhausen Mammuthalle14.12.2017 Halle (Saale) Georg-Friedrich-Händel-Halle17.01.2018 Salzwedel Kulturhaus24.01.2018 Lutherstadt Wittenberg Stadthaus25.01.2018 Bitterfeld-Wolfen Städtisches Kulturhaus Wolfen26.01.2018 Elsteraue OT Alt-Tröglitz Hyzet - Kultur- und KongresszentrumSchleswig-Holstein30.11.2017 Norderstedt TriBühne01.12.2017 Niebüll Stadthalle02.12.2017 Elmshorn Stadttheater25.02.2018 Ahrensburg Alfred-Rust-Saal*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten; Termine teilweise noch nicht im Vorverkauf



Bildinformation: Dance Masters! - Best of Irish Dance