AMAZING SHADOWS - das Schattentanzspektakel der Extraklasse - Frühbucherrabatt zum Vorverkaufsstart

30 Mio. Zuschauer in den USA!Das amerikanische Starensemble CATAPULT ENTERTAINMENT tourt auch 2017 durch Deutschland und präsentiert live die faszinierende Reise in das Reich der lebenden Schatten!„Unglaublich! Wie machen die das bloß? Sowas habe ich ja noch nie gesehen!“ – Kaum ein Besucher, ob Groß oder Klein, Alt oder Jung, der nicht sofort gefangen ist von der fantasievol-len Kraft der lebendigen Schattenbilder. Michael Noll, Inhaber von RESET PRODUCTION weiß, was seine Gäste bei „Amazing Shadows“ begeistert.Amazing Shadows – das ist großes Schattentanztheater vom Allerfeinsten. Virtuose Artistik und eine packende Choreographie ziehen die Besucher in ihren Bann. Ein atemberaubendes Fest für alle Sinne. Poetisch, ästhetisch, spektakulär. Mit absoluter Körperbeherrschung und höchster Präzision projizieren die Künstler in rasanter Abfolge einzig mit ihren Körpern immer neue Schattenbilder. Für den Zuschauer entstehen lebendige Welten, die wie kleine Kurzfilme anzu-schauen sind.Das amerikanische Starensemble CATAPULT ENTERTAINMENT wurde 2008 von Adam Battelstein gegründet. Zuvor war er selbst fast 20 Jahre als Tänzer und Performer auf unzähligen Bühnen weltweit zu sehen. 2013 begeisterte CATAPULT im amerikanischen Ableger der TV-Show „Das Supertalent“ und wurde von der Jury und den Zuschauern bis ins Finale gevotet. Battelstein legt höchsten Wert auf die Qualität seiner Tänzer/innen, die durchweg hochrangige Referenzen wie den Broadway oder die New Yorker „Met“ (Metropolitan Opera) vorweisen.Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter www.amazingshadows.de und 0365/5481830.Sichern Sie sich zum Start des Vorverkaufes bei vielen Terminen Ihren 15%-Frühbucherrabatt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter der 0365/5481830.VIP-ArrangementsIn jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zurVerfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).Diese beinhalten:Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu Ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de , Tel. 0365 - 54 81 83-0Ermäßigungen!Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je TicketGruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je TicketTermine:*Baden-Württemberg28.11.2017 Offenburg Oberrheinhalle29.11.2017 Konstanz Bodenseeforum03.01.2018 Bruchsal Rechbergsaal13.01.2018 Weinheim Stadthalle14.01.2018 Hechingen Stadthalle Museum16.01.2018 Trossingen Dr.-Ernst-Hohner-KonzerthausBayern23.11.2017 Aschaffenburg Stadthalle am Schloss03.12.2017 Straubing Joseph-von-Fraunhofer-Halle08.12.2017 Bad Neustadt Stadthalle04.01.2018 Lindau Inselhalle07.01.2018 Deggendorf Stadthalle09.01.2018 Altötting Kultur- und Kongressforum10.01.2018 Rosenheim Kultur- und Kongresszentrum11.01.2018 Beilngries Bühler-HalleBrandenburg10.11.2017 Wusterhausen/Dosse Dossehalle12.11.2017 Brandenburg a.d. Havel Theater im CulturCongressCentrumHessen09.12.2017 Marburg Erwin-Piscator-Haus02.01.2018 Hanau Congress Park06.01.2018 Wiesbaden Kurhaus12.01.2018 Groß-Umstadt Stadthalle18.01.2018 Limburg a.d. Lahn Josef-Kohlmaier-Halle19.01.2018 Rüsselsheim Theater20.01.2018 Eschwege Stadthalle21.01.2018 Offenbach Capitol Theater23.02.2018 Bad Nauheim TheaterMecklenburg-Vorpommern09.11.2017 Wismar Theater11.11.2017 Ludwigslust StadthalleNiedersachsen07.11.2017 Einbeck Bendow Theater14.11.2017 Wolfsburg CongressPark19.12.2017 Aurich Stadthalle21.12.2017 Sulingen Stadttheater22.12.2017 Oldenburg Kongresshalle (Weser-Ems-Halle)27.01.2018 Lingen Theater an der Wilhelmshöhe30.01.2018 Stade Stadeum02.02.2018 Nienburg Theater03.02.2018 Uelzen TheaterNordrhein-Westfalen15.11.2017 Beverungen Stadthalle16.11.2017 Werl Stadthalle18.11.2017 Castrop-Rauxel Stadthalle10.12.2017 Erkelenz Stadthalle12.12.2017 Ahaus Stadthalle14.12.2017 Iserlohn Parktheater30.12.2017 Lemgo Lipperlandhalle31.12.2017 Ratingen Stadttheater24.01.2018 Solingen Theater und Konzerthaus25.01.2018 Emmerich Theater26.01.2018 Ibbenbüren BürgerhausRheinland-Pfalz22.11.2017 Remagen Rheinhalle25.11.2017 Ingelheim kING - Kultur- und VeranstaltungshalleSaarland24.11.2017 St. Wendel SaalbauSachsen04.11.2017 Oelsnitz / Erzgebirge StadthalleSachsen-Anhalt06.12.2017 Lutherstadt Wittenberg Stadthaus07.12.2017 Weißenfels KulturhausThüringen05.11.2017 Jena Volkshaus20.02.2018 Weimar Weimarhalle*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten; Termine teilweise noch nicht im Vorverkauf



Bildinformation: AMAZING SHADOWS performed by CATAPULT ENTERTAINMENT (USA)