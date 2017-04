Bundesgerichtshof erlaubt handschriftliches Testament als Erbnachweis

(fair-NEWS)

In seiner Entscheidung vom 05. April 2016, Az: XI ZR 440/15, hat der BGH seine Linie fortgesetzt und die Bedeutung des Erbscheins (§2353 BGB), als allein gültiger Erbnachweis weiter zurückgedrängt. Reichte bislang nach der Entscheidung vom 07. Juni 2005, Az: XI ZR 311/04, ein notarielles Testament bzw. notarieller Erbvertrag aus, ist dies durch die aktuelle Entscheidung erweitert worden. Jedenfalls dann, wenn der Erbfall einfach gelagert ist, d.h. die Anzahl der in Betracht kommenden Erben überschaubar ist oder nur wenige letztwillige Verfügungen vorliegen, bedarf es des teuren Erbscheinsverfahrens nicht.Im zu entscheidenden Fall hatte sich die Bank geweigert, das Erbe an die beiden Kinder der Erblasserin - zwei Brüder - auszuzahlen und bestand auf der Vorlage eines Erbscheins im Sinne von § 2353 BGB. Um das Vermögen verteilen zu können, kamen die Abkömmlinge der Erblasserin der Aufforderung der Bank zunächst nach, beanspruchten jedoch nach Durchführung des Erbscheinsverfahrens die Kostenerstattung vom Geldinstitut - erfolgreich, wie der BGH nunmehr entschieden hat.