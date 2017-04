Sauna-Show im MeridianSpa Skyline Plaza: Aufguss-Weltmeister Rob Keijzer bringt Frankfurt zum Schwitzen

(fair-NEWS)

Frankfurt, 31. März 2017. „The last Samurai“, „Moonshine“ oder „Sons of Anarchy“ – die Rede ist nicht etwa von einem Film- und Serienabend, sondern von den neuen Sauna-Aufgüssen des dreimaligen Weltmeisters Rob Keijzer. Am 22. April 2017 ist der Holländer bereits zum zweiten Mal zu Gast im MeridianSpa Skyline Plaza in Frankfurt. Unterstützt von Musik-, Licht- und Toneffekten sowie verschiedenen Düften und Wedeltechniken erleben Mitglieder und Tagesgäste zu drei unterschiedlichen Uhrzeiten die Kunst des Aufgießens.In der japanischen Sauna des MeridianSpa Skyline Plaza begeistert Keijzer um 17 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr mit einer besonderen Show. Bei 85 Grad bringt der Aufguss-Weltmeister bis zu 70 Personen zum Schwitzen. Für seine rund zwölf bis 15 minütigen Aufgüsse nutzt er spezielle Wedel-Handtücher, ausdrucksstarke Musik und ätherische Öle. Durch die Verwendung von Wasser und Eis entstehen unterschiedliche Wärme- und Duft-Effekte, die die verschiedenen Themen-Aufgüsse „The last Samurai“, „Moonshine“ und „Sons of Anarchy“ zu einem einzigartigen Erlebnis machen.Heute arbeitet der internationale Aufguss-World-Champion als freier Trainer und Berater für Saunaaufgüsse. Für den Holländer ist der Aufguss nicht bloß eine Berufung, sondern vielmehr Lebensart und Kunst, die es zu erlernen und zu perfektionieren gilt. Mit seinem Gastspiel im MeridianSpa Skyline Plaza können die Frankfurter nun an seiner Leidenschaft teilhaben. Tagesgäste sind mit einer Wellness-Tageskarte ab 25 Euro herzlich willkommen. Für Mitglieder des Premium-Anbieters für Fitness, Wellness und Bodycare ist das Special kostenlos. Eintrittskarten erhalten Interessierte direkt am Tag der Sauna-Show, eine vorherige Reservierung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl nicht möglich. Pro Person besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einem der drei Aufgüsse.MeridianSpa Skyline Plaza, Europa-Allee 4, 60327 Frankfurt/Main:Samstag, den 22. April 201717 Uhr: Aufguss „The last Samurai“18 Uhr: Aufguss „Moonshine“20 Uhr: Aufguss „Sons of Anarchy“Weitere Informationen zum Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza erhalten Interessierte auf www.meridianspa.de



Bildinformation: Sauna-Show im MeridianSpa Skyline Plaza: Aufguss-Weltmeister Rob Keijzer bringt Frankfurt zum Schwitzen