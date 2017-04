Amari expandiert in Asien: Erste Häuser eröffnen in China, Sri Lanka und Malaysia

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 31. März 2017: Amari, die bekannteste Hotel-Marke innerhalb des Portfolios der asiatischen ONYX Hospitality Group, eröffnet in den nächsten Monaten ihre ersten Häuser in China, Sri Lanka und Malaysia. Das Amari Galle Sri Lanka versprüht koloniales Flair aus vergangenen Tagen, das Amari Johor Bahru vereint Tradition und Moderne und im Amari Yangshuo genießen Gäste Natur pur.Amari Galle Sri Lanka – Koloniales Flair, Kultur und Strand purDas Amari Galle Sri Lanka präsentiert sich ab Mai als Topadresse für Urlauber, die nach einem modernen Strandhotel suchen. An der südwestlichen Küste Sri Lankas bietet Galle aber auch eine Vielzahl von historischen und kulturellen Highlights. Das berühmte Galle-Fort, ein Weltkulturerbe und die größte verbleibende europäische Festung in Asien, hat sich seit der Kolonialzeit kaum verändert und nimmt Besucher mit in das Jahr 1588, als es von Portugiesen erbaut wurde. Auf dem höchsten Punkt des Forts befindet sich die Groote Kerk, eine der ältesten protestantischen Kirchen des Landes. Die Festung hat eine bunte Vergangenheit und ist heute nicht weniger lebendig mit schicken Boutiquen, Cafés und Galerien. Alle 172 Zimmer und Suiten des Amari Galle Sri Lanka verfügen über einen atemberaubenden Meerblick, das Innendesign ist von lokaler Architektur und Kunst inspiriert. Vom großzügigen Pool aus, der direkten Zugang zum Sandstrand bietet, genießen Gäste traumhafte Sonnenuntergänge. Für Entspannung sorgt das Breeze Spa mit individualisierten Anwendungen.Amari Johor Bahru – Urbaner DschungelAm südlichen Ende der malaysischen Halbinsel liegt Johor Bahru – eine Stadt, die eine pulsierende Mischung aus Moderne und Tradition bietet. Eine reiche Kultur, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, eine spannende Architektur und verlockende Kulinarik machen die wachsende Metropole abwechslungsreich. Das Amari Johor Bahru befindet sich im Geschäftsviertel der Stadt und bildet somit den idealen Ausgangspunkt, um die umliegenden Museen, Cafés, traditionellen Bäckereien und lokalen Restaurants zu entdecken. Vor allem Kaffee-Liebhaber finden in Johor Bahru ein tolles Reiseziel, da die Szene mit mehr als 50 verschiedenen Cafés boomt. In der Nacht lockt Pasar Karat, ein riesiger Flohmarkt. Das Amari Johor Bahru eröffnet diesen Mai mit 242 Zimmern, einer Amaya Food Gallery und einem Breeze Spa.Amari Yangshuo Guilin – Pittoreske LandschaftenDie idyllische Landschaft von Yangshuos Karstgebirge verzaubert nicht nur die Besucher der Landschaftsstadt Guilin, sondern diente auch als Vorlage für traditionelle chinesische Gemälde, klassische Poesie und inspirierte sogar das Design der 20-Yuan-Note. In dieser einzigartigen Lage eröffnet das Amari Yangshuo Guilin und markiert den Start der Hotelkette in China. Das Hotel befindet sich direkt neben der West Street: Gesäumt von Restaurants, Geschäften und Bars, bietet die belebte Straße eine Kombination aus lokaler Architektur und zeitgenössischem Design. Aber auch Abenteurer kommen nicht zu kurz: Sie reiten auf einem Bambus-Floß entlang des Yulong River, einem Nebenfluss des bedeutenden Li River, und unter alte Brücken hindurch, um inmitten von Hunderten von Kalkstein-Hügeln zu entspannen. Verschiedene Radwege und Klettersteige bieten spannende Möglichkeiten, die natürliche Schönheit von Yangshuo zu erleben. Handwerksfans und Kulturinteressierte schätzen einen Besuch in Fuli Town, wo die traditionelle Lebensweise in alten Steinhäusern noch lebendig ist.Eröffnungsangebote ab circa 95 Euro pro Nacht unter http://de.amari.com/special-offer.aspx



