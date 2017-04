Kaminofen und Wohnraumgestaltung auf Augenhöhe

(fair-NEWS) Neue Modelle für die Kaminofensaison 2017



Stets im Frühjahr präsentieren die Kaminofenhersteller die neuen Modelle der Saison. So auch OfenKOPPE, der Traditionshersteller aus der Oberpfalz. Insgesamt sieben neue Modelle fügt der als „Made in Germany“ bekannte Ofenbauer seinem Gesamtsortiment hinzu.



Produktmodifikationen und Neuentwicklungen



Die Gesamtpalette der OfenKOPPE-Öfen umfasst derzeit rund 30 Modelle. Mit den Modellen AKONO MIDI, COSA, FINEA, METRIC II, NEXUS XL und TARIS stehen den Ofenliebhabern nun weitere ausgereifte und technisch innovative neue Kaminöfen zur Verfügung. Darüber hinaus besetzt OfenKOPPE mit dem KHE 52U das neue Produktsegment der Heizeinsätze.



Runder Feuergenuss mit großer Panoramascheibe



Mit dem AKONO MIDI hat OfenKOPPE den bisher bekannten und sehr beliebten AKONO in etwas kleinerer Bauhöhe ergänzt. Er präsentiert sich auch für einen kleineren Aufstellraum als markantes, aber dennoch sehr ausgewogenes Mobiliar. Seine runde Bauform wird optisch von einem hohen attraktiven Stangengriff aus mattem Edelstahl unterstützt. Die große Panorama-Sichtscheibe eröffnet über 180° einen weiten Einblick auf das Brennfeuer im Inneren.



Umweltschonend und überall einsatzbereit



Der COSA ist der nun mittlerweile vierte Stromlose Pelletofen von OfenKOPPE. Mit dem revolutionierenden und patentierten ECO-Triebwerk ist er von jeder Stromquelle unabhängig: Das Triebwerk für die Beförderung der Brennstoff-Pellets arbeitet völlig mechanisch und bedarf keiner elektronischen, meist störanfälligen Steuerung. Bemerkenswert bei diesem Modell ist das Fassungsvermögen für Pellets: 15 Kilogramm. Gegenüber seinen drei Artgenossen der Stromlosen Pelletöfen von OfenKOPPE wirkt der COSA durch die schmalere Bauart noch schlanker.



Ganz neu und dennoch ein Klassiker



Das Modell FINEA ist eine diesjährige Neuentwicklung unter den OfenKOPPE-Modellen. Es besticht durch klassische Eleganz im Bauhausstil. Mit geraden und klaren Linien und einer kompakten Bauform fügt es sich in eine moderne, elegante wie klassische Wohnraumgestaltung harmonisch ein. Markant aber gleichermaßen auch praktisch ist die u-förmig gestalte, von drei Seiten einsehbare, Sichtscheibe, die sich zum Öffnen nach oben schieben lässt.



Das Möbelstück zur Möbelierung



In der Saison 2016 war das Ambientemodell METRIC die gestalterische Innovation der OfenKOPPE-Modelle. Der METRIC avancierte zu dem individuellen Möbelstück unter allen Kaminöfen im deutschen Anbietermarkt: Individuelle Wohnraumgestaltung bei voller Integration des Kaminofens in das Einrichtungskonzept.



Der METRIC II ist die konsequente Fortführung dieser Produktphilosophie: METRIC II lässt noch mehr Individualität zu und steigt zum wahren Designobjekt auf. Der gesamte Unterbau des Kaminofens kann von dem Nutzer selbst bestimmt werden. Ob Mauer- Unterbau, Holzgestell oder Staffelei. Mit seinen Aufsatzelementen und Speichern erfüllt er auch die Wärmeleistung, die für die Größe des Raumes notwendig ist.



Im Zusammenhang mit der Produktvariation von METRIC zu dem METRIC II wurde im Innovationscenter von OfenKOPPE auch das sog. Smart-Shield für den METRIC entwickelt. Es bietet beim Betrieb des METRIC und des METRIC II ein Höchstmaß an Sauberkeit. Es wird entlang des Brennraumes, vor dem Öffnen der Kaminofentür, durch den Bediener hochgefahren. Beim Nachlegen von Holz kann mit Hilfe des Smart-Shields der Austritt von Rauch und Flugaschepartikeln in den Wohnraum verringert werden.



Ein Leuchtturm unter den Kaminöfen



Mit einer Bauhöhe von ca. 180 cm nimmt das neue Modell NEXUS XL eine beeindruckende Größe unter den Kaminöfen ein. Dennoch wirkt er durch seine runde Bauform und der großen Panoramascheibe schlank und elegant. Der lange und hohe Stangengriff aus mattem Edelstahl stellt zudem einen optisch wirkungsvollen Kontrast zu den möglichen Außenverkleidungen in Kacheln, Speckstein oder Limestone dar.



Der NEXUS XL, eine Produktvariante der bisher angebotenen NEXUS MIDI 7 und NEXUS 7, verstrahlt weithin spürbar seine Wärme, die er in dem großzügig bemessenen Verbrennungsraum produziert.



Quadratisch, praktisch, gut



So ist mit nur drei Worten die Neuentwicklung TARIS von OfenKOPPE zu beschreiben. Seine quadratische Bauform lässt ihn platzsparend in einer Wohnraumecke aufstellen und bringt ihn dennoch zu einem Highlight in seinem Aufstellraum. Denn die über das Eck abgerundete Sichtscheibe gibt über die Breite von zwei ganzen Außenwandseiten den Blick auf das Feuerbild frei. Die schwarz-matten Verkleidungselemente aus Stahl werden von den Edelstahlgriffen elegant akzentuiert.



Für Individualisten und Wohnraumdesigner



Als zusätzliches Produkt neben den sechs neuen Modellen nimmt OfenKOPPE für die Saison 2017 noch einen Heizeinsatz in das aktuelle Programm auf. Mit dem Produkt KHE U52 steht damit erstmals für OfenKOPPE-Kunden ein Element zur Verfügung, das nach ganz persönlichen Wünschen und Wohnraummöglichkeiten ein Höchstmaß an Flexibilität und Individualität ermöglicht.



Der Heizeinsatz verfügt über eine große, nach oben schiebbare Panorama-Sichtscheibe, die nach drei Seiten hin einsehbar ist. Hier fühlen sich die „Do-it-Yourself’er“ angesprochen. Denn der KHE U52 aus hochwertigem Gussstahl ist ein vollfunktionsfähiger Kaminofen-Einsatz, der die Kreativität seiner Nutzer herausfordert. Dank seiner gradlinigen Form lässt er sich schnell, sicher und unkompliziert umbauen. Die Oberflächengestaltung bleibt den privaten Wohnraumdesignern überlassen. Geeignete Materialien sind Steine, Keramik- oder Marmorplatten oder Silikatplatten. Die Umbauung des Heizeinsatzes kann sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe nach den Raumgegebenheiten maßgeschneidert werden.