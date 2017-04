Kaminofenkonzepte mit grüner Verantwortung

(fair-NEWS) OfenKOPPE, der deutsche Traditionshersteller von Kaminöfen, hat sein Neuheiten-Programm 2017 aufgestellt. Sieben neue Modelle komplettieren nun das variantenreiche Portfolio des heimischen Herstellers aus der Oberpfalz und schärfen weiter die konsequenten Ziele des Ofenbauers: nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, klimapolitische Verantwortung, sozialgerechte Beschäftigung und faire Handelspartnerschaften. OfenKOPPE will nicht nur von grüner Verantwortung reden, sondern setzt diese seit Jahren glaubwürdig um. Grüne Verantwortung ist für OfenKOPPE nicht nur ein klimapolitisches Thema.



Produktion am Standort in der Oberpfalz



Der wohlüberlegte und nachhaltige Umgang mit Ressourcen lässt OfenKOPPE sämtliche seiner Produkte am Standort Eschenbach in der Oberpfalz produzieren. Denn jede produktionstechnische Handlung im lohntechnisch günstigeren Ausland trägt zu einem steigenden Ressourcenverbrauch im Transportsektor bei. Ähnliche Überlegungen führten bei OfenKOPPE schon vor langer Zeit zu der Entscheidung, möglichst ausschließlich Produktionsmaterial von deutschen Herstellern zu beziehen. Intensive Testreihen und Produkte, die von unabhängigen Instituten zertifiziert sind, tragen somit zu Recht die Bezeichnung „Made in Germany“.



Impulsgeber für klimaschonendes Heizen



Die Entwicklung neuer, und die Weiterentwicklung bestehender Produkte, unterliegen bei OfenKOPPE einem Forschungs- und Pioniergeist. Im unternehmenseigenen Innovationscenter wird ständig an einer Verbesserung der Wärmeeffizienz und an einer Reduzierung der Schadstoffabgabe gearbeitet. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bildet für OfenKOPPE lediglich die Mindestanforderung an zeitgerechte und innovative Ofenprodukte.



Besonderes Augenmerk wird bei OfenKOPPE auf Innovation in Zusammenhang mit klimaschonendem Heizen gelegt. Ein Ergebnis stellen u.a. die Stromlosen Pelletöfen dar. Die kleinen Pellets bündeln ein hohes Energieniveau, lassen sich exakt dosieren und sind während der Produktion und Verbrennung sehr umweltfreundlich. Der einzigartige Produktvorteil der OfenKOPPE-Pelletöfen ist der stromlose Betrieb. Ein revolutionierendes und patentiertes Eco-Triebwerk fördert die Pellets in den Brennraum. Die Pelletöfen anderer in Deutschland bekannter Hersteller benötigen eine Stromquelle für die elektronische Steuerung und Pelletbeförderung.



Stolz auf die Region



OfenKOPPE ist ein traditionelles Familienunternehmen und stolz auf seine Region Oberpfalz. Diese enge Beziehung zu dem Standort gilt auch zu den Menschen, die dort leben und wohnen. Der Großteil der Mitarbeiter in der Entwicklung, Produktion und Verwaltung haben ihre Wurzeln in der näheren Umgebung. Mit dieser Personalpolitik erfüllt OfenKOPPE ein wichtiges Kriterium der grünen Verantwortung: Das unternehmerische Engagement orientiert sich u.a. an der sozialen Verpflichtung dem heimischen Arbeitsmarkt gegenüber.



Faire Partnerschaft im Marketing und Handel



Für das Unternehmen OfenKOPPE ist die Fachhandelstreue ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Aus diesem Grund investiert der Traditionshersteller auch viel Engagement in den intensiven Dialog mit seinem Händlernetzwerk. Im engen AUSTAUSCH mit den Händlern werden neue Produkte, neue Aktionen und die Vorteile einer noch engeren Zusammenarbeit präsentiert und diskutiert. Ebenso bemüht man sich um den weiteren Ausbau dieses Netzes.



Zusätzliche Vertriebswege wie z.B. über das Internet werden von OfenKOPPE nicht beschritten.