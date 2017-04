(fair-NEWS) Erfolgreiche Messe-Präsenz von OfenKOPPE auf der ISH 2017



Die Weltmesse ISH in Frankfurt ist stets ein Treffpunkt für energieeffiziente Heizungstechnologien. Auch in diesem Jahr war die gesamte Branche auf dem Messegelände in der Mainmetropole vertreten und stellte neue Modelle, neue Technologien und bewährte Konzepte vor. So auch OfenKOPPE, der Traditionshersteller für Einzelfeuerstätten aus der Oberpfalz. Für den Kaminofenbauer OfenKOPPE war die ISH 2017 der bisher erfolgreichste Messeauftritt in Deutschland.



Hohe Besucherfrequenz an allen Messetagen



An den vier Messetagen vom 14.03. bis 18.03.2017 suchten über Erwarten viele Fachbesucher aus dem In- und Ausland den Messestand von OfenKOPPE auf. Gebietsverkaufsleiter, Konstruktions- und Produktionsleiter von OfenKOPPE konnten Fachhändlern und Lieferanten Detailfragen beantworten. So informierten sich zahlreiche autorisierte Fachhändler über aktuelle Marketingaktionen und über das neue Modellprogramm 2017. Die intensiven Anfragen von Fachhändlern, die heute noch nicht zum Händlernetz von OfenKOPPE zählen, zeugen von der immer stärker wachsenden Nachfrage an Koppe-Produkten seitens der Nutzer. In Summe führte dies zu Vertragsabschlüssen, die die Erwartung bei weitem übertrafen.



Neue Modelle und Produktvarianten finden großes Interesse



OfenKOPPE präsentierte mit den Modellen AKONO MIDI, COSA, FINEA, METRIC II, NEXUS XL und TARIS auf der ISH 2017 die neuen Modelle der Saison 2017. Damit stehen dem Handel nun weitere ausgereifte und technisch innovative neue Kaminöfen zur Verfügung. Darunter befindet sich auch ein zusätzlicher Stromloser Pelletofen, dessen patentierte und revolutionierende Technologie umweltbewusste Kaminofenkunden nach wie vor begeistert. Mit diesem Modell, dem COSA, wächst die Palette der Stromlosen Pelletöfen bei OfenKOPPE auf insgesamt vier an. Erstmals besetzt OfenKOPPE auch das Produktsegment der Heizeinsätze: mit dem KHE 52U spricht der Ofenbauer hauptsächlich die „Do-it-Yourself’er“ an.



Unternehmensstatement erweckt hohe Aufmerksamkeit



Das erstmals präsentierte Unternehmensstatement „Kaminofenkonzepte mit grüner Verantwortung“ fand bei den Messebesuchern eine besondere Beachtung. Der Grundsatz, das Unternehmen OfenKOPPE an einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen und an der klimapolitische Verantwortung, bei gleichzeitiger sozialgerechter Beschäftigung und fairen Handelspartnerschaften zu orientieren, stößt sowohl bei den autorisierten Fachhändlern als auch bei den Lieferanten auf breite Zustimmung.