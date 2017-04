(fair-NEWS)

Deutschland gilt seit Langem als konservatives Land. Das heißt, dass neue Entwicklungen und Erfindungen vorerst langsam angegangen werden. Im Prinzip lautet die Devise: Wir warten ab, wie sich eine neue Sache woanders erprobt, und wenn sie sich als positiv erweist, springen wir schnellstmöglich mit auf." Die größte Kontroverse, die in dieser Hinsicht immer wieder neu aufflammt, ist die Debatte rund um das Internet und den Ausbau der Leitungen innerhalb Deutschlands. Dabei ist das nur einer der vielen Bereiche, in denen Deutschland anderen Ländern hinterherhinkt.Schweden gilt als der Vorreiter in vielen heutzutage allgemein als gerecht und moralisch richtig angesehen, sozialpolitischen Veränderungen und Entwicklungen. Die Einkommens-Ungleichheit ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen und auch die Gleichstellung der Frau ist in Schweden deutlich hinreichender vollzogen, als in Deutschland.Nun scheint es allerdings, dass wir nicht nur in diesen Bezügen einiges von den Schweden lernen können. Reboarder Kindersitze sind dort nämlich Pflicht, bei uns leider aber auch nach Jahrzehnten noch nicht. Verständnislos bringen viele ihre Wut online zum Ausdruck. "Es geht hier um die Sicherheit unserer Kinder. Der Reboarder ist um Längen sicherer als der normale Kindersitz. Es ist eine Schande, dass es hierfür in Deutschland keine gesetzliche Verpflichtung gibt," tönt eine Userin.Solche Aussagen sind kein Einzelfall, wir lesen ähnliche Kommentare in vielen Eltern-Blogs.Auch die nackten Zahlen sprechen für die Reboarder-Befürworter. Die Kindersterberate in Verkehrsunfällen ist in Schweden durch die Einführung der Reboarder-Pflicht massiv zurückgegangen.



Bildinformation: Deutschland sollte Schweden nicht nur sozialpolitisch nachziehen