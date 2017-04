Das Familienhotel Stubaital für einen erholsamen Urlaub

(fair-NEWS)

Das Axamer Lizum Hotel in der perfekten UmgebungAxamer Lizum bietet märchenhafte Ausblicke für Jedermann. Hier kann man die Bergkulisse im strahlenden Weiß des Schnees und dem tiefen Blau des Himmels bewundern. Die Skipisten sind immer perfekt präpariert. Nicht zu vergessen ist dabei auch der Stubaier Gletscher. Ca. 40 Kilometer von Axams entfernt, bildet er ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Er gilt mit seinen über 110 Pistenkilometern als größtes Gletschergebiet Österreichs und garantiert von Oktober bis Juni Skigenuss pur. Die insgesamt 25 Seilbahn- und Liftanlagen bringen die Schneebegeisterten an die nahezu unendlichen vielen Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden für Anfänger und Könner.Im Hotel Axams die Aussicht genießenWer einen entspannten Familienurlaub in den Bergen plant, ist in Axams genau richtig. Der keltische Begriff „Axams“ bedeutet der „Ort auf der Höhe“. Etwas am Rande des Ortes liegt das Alpinhotel Schlösslhof auf 878m Seehöhe. Nicht einmal 10 Kilometer von der Landeshauptstadt Innsbruck entfernt, befindet sich das Hotel eingebettet in einem gewaltigen Panorama der Tiroler Bergwelt. Es eröffnet sich ein einzigartiger Blick auf die Berge. Ideal eignet sich damit das Hotel auch für Ski- und Bergfreunde. Doch auch Kulturinteressierte sind bei uns genau richtig. Gleich unterhalb der weltberühmten Olympia-Skiregion Axamer Lizum gelegen, bildet das Hotel die perfekte Lage. Das Ortszentrum von Axams liegt ebenfalls nur wenige Minuten entfernt und ist gut zu Fuß erreichbar.Das Hotel Axamer Lizum bietet Spaß in jeder JahreszeitWer außerhalb der kalten Jahreszeit nach Axamer Lizum kommen möchte, kann viel erleben. Denn auch der Sommer verspricht Freude. In den umliegenden Bergen können die verschiedensten Freizeitaktivitäten gestartet werden. Wandern, Mountainbiken und Klettern bilden die Standard-Angebote. Dazu können Sie bei uns Golfen, Tennis spielen, Paragleiten, Reiten oder Rafting machen. Letzteres ist ein echtes Abenteuer in Flüssen und Bergen. Nebenbei kann die atemberaubende Natur genossen werden. Ein Event für die ganze Familie. In unserem Hotel wird Ihnen also garantiert nicht langweilig!Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.alpinhotel-schloesslhof.at