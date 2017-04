(fair-NEWS)

Jedes Jahr beginnt in allen Bundesländern im August und September das neue Schuljahr. Damit gehen einige neue Dinge einher: Neue Lehrer, neue Mitschüler, neuer Stundenplan. Möglicherweise auch ein neuer Schulranzen - oder? In den meisten Fällen wohl nicht. Das ergeben die Absätze an Schulränzen in ganz Deutschland. So sind es tatsächlich nicht die Schuljahres-Anfangsmonate, sondern viel mehr die Monate Februar und März, in denen die meisten Schulränzen gekauft werden.Dafür kann es viele Ursachen geben. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Schulränzen häufig erst ersetzt werden, wenn sie tatsächlich kaputt oder stark beschädigt sind. Daher gibt es logischerweise einige Einkäufe am Ende des Schuljahres. Gleichzeitig werden viele Schulränzen zum Beginn des Schuljahres gekauft. Der Absatz für den "Schulranzen für das neue Schuljahr" verteilt sich also auf das Schuljahresende und den Schuljahresbeginn.In Kombination damit verändert ein weiterer Grund die Hauptmonate der Verkäufe. Die Bundesländer haben teilweise um über 8 Wochen verschobene Sommerferien. Die Schuljahre enden und beginnen also schlichtweg zu völlig unterschiedlichen Zeiten, je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet.Es ist daher durchaus möglich, dass Schulränzen sehr wohl mehrheitlich zum Schulbeginn gekauft werden. Lediglich die Schulbeginne haben in den verschiedenen Bundesländern auch verschiedene Termine.Gleich viele Angebote gibt es über das ganze Jahr hinweg. Das Internet bietet zahlreiche Shops und Vergleichsportale für Schulränzen. Eines dieser Portale ist https://schulranzen-abc.de , wo Sie viele Ratgeber und eine große Auswahl an Schulränzen finden.



Bildinformation: Statistiken zeigen - Schulränzen werden nicht mehrheitlich zum Schuljahresbeginn gekauft