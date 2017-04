Pressemitteilung von Profil Marketing OHG

Nachhaltige Geschenke und Oster-Deko aus recyceltem Feuerwehrschlauch

(fair-NEWS) Köln, im März 2017 – Anfang April startet Feuerwear auf der Webseite sowie bei Facebook sein diesjähriges Ostergewinnspiel. Im Mittelpunkt steht dabei der brandneue Paul – das robuste Federmäppchen aus dem Sortiment Beutel von Feuerwear. Paul ist rundherum aus Feuerwehrschlauch und wird gefüllt mit einer Überraschung von Feuerwear zu gewinnen sein. Gerade mit Federmäppchen Paul für Schule, Campus oder Job liegt ein individuelles Geschenk im Osternest. Zudem bietet das Sortiment von Feuerwear Sortier- und Kulturbeutel, Accessoires wie Portemonnaies oder Gürtel, Laptop- und Shopping-Taschen sowie Rucksäcke für Damen und Herren, die für alle Einsätze des Alltags bereit stehen. Bei Feuerwear sind vor Ostern aus dem außergewöhnlichen Material zusätzlich ein paar Unikate der besonderen Art zu bekommen: Zu allen Bestellungen gibt es für kurze Zeit auch einen Osterhasen, gestanzt aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, als kostenloses Extra dazu. Das gilt für Bestellungen bei



Jedes Exemplar aus der Feuerwear-Mannschaft erscheint im original Used Look und bringt durch die Spuren vergangener Einsätze seine eigene Geschichte mit. So sollte auch zu Ostern für jeden Geschmack das richtige Unikat im Feuerwear-Webshop zu finden sein. Wer die Auswahl lieber dem Beschenkten überlässt, greift auf die praktischen Gutscheine zurück. Ob für 10 oder 210 Euro – Feuerwear bietet für jeden Geschenkbetrag passende Gutscheine an, die sich auch kombinieren lassen. Gerade für Last Minute Osterhasen ist das ideal, denn die Gutscheine kommen als PDF-Datei im Feuerwear-Look direkt nach Zahlungseingang ins Mailpostfach geflogen.



Die große Produktauswahl sowie weitere Informationen zum Unternehmen gibt es unter:

Infos zur Gutscheinbestellung unter folgendem Link:

www.feuerwear.de/shop/wertgutscheine/vo40

Bildinformation: Brandheiße Oster-Überraschungen von Feuerwear

Die Firma Feuerwear wurde 2005 von Martin Klüsener gegründet. Seit 2008 führt er mit seinem Bruder Robert Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dieses Konzept wird als Upcycling bezeichnet. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Dabei klingt die Auflistung des Sortiments – Scott, Dan, Bill & Co. – wie die Besetzung einer amerikanischen Löschzug-Staffel. Als Modeartikel und Technik-Zubehör hat sich die Feuerwear-Mannschaft fest etabliert. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Des Weiteren bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind bereits in über 300 Geschäften weltweit erhältlich. Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear abgerufen werden.

Feuerwear GmbH & Co.KG
Wilhelm-Mauser-Str. 45
50827 Köln
presse@feuerwear.de