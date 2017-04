Datenretter entwickelt revolutionäre Quantenwalze

(fair-NEWS) Europäische Union - 01.04.2017



Die laufenden Investitionen in die Entwicklung von innovativen Verfahren zur Datenrettung haben zu einem neuen Erfolgsprojekt geführt: Attingo Datenrettung präsentiert nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit eine Quantenwalze. Karl Rilap, technischer Quantenentwickler, spricht stolz von einem Meilenstein in der Datenrettung: "Ähnlich wie ein Schreib-Lesekopf schwebt auch die Walze wenige Nanometer über der ferromagnetischen Scheibe. Allerdings findet der Lesezugriff in diesem Fall auf allen Spuren gleichzeitig statt. Innerhalb weniger Sekunden werden so die Daten einer kompletten Oberfläche ausgelesen."



Dauer der Festplattenkopien um bis zu 1.400-fach beschleunigt

Der Ausleseprozess einer 4 Terabyte Festplatte kann auf diese Weise von bisher mehreren Stunden auf 1,4 Sekunden je Oberfläche reduziert werden. "Lesefehler durch defekte Sektoren können zudem einfach durch Nutzung des Tunneleffektes behoben werden. Selbst der so gefürchtete Headcrash hat durch dieses Verfahren seinen Schrecken verloren", so Rilap ergänzend.