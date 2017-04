Buchtipps für das Osternest

(fair-NEWS)

Es gibt Themen, da sprechen die meisten Menschen nicht gerne drüber. Aber nicht Autorin Heidi Dahlsen. Sie möchte mit ihren Büchern aufwecken und die Augen öffnen, damit von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem integriert werden.KampfansageFühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH?Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an?Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf.Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können.Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Taschenbuch: 78 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (1. März 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 1508687269ISBN-13: 978-1508687269Auch als E-Book erhältlich!Borderline: Der Tod spielt mit uns Katz und MausDas Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.Taschenbuch: 120 SeitenVerlag: epubli; Auflage: 1 (27. Februar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3742700723ISBN-13: 978-3742700728Auch als E-Book erhältlich!Mehr Infos unter:http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/https://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer