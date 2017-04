Positives Feedback zum Projekt ROCKET auf der INTERREG Konferenz „High-Tech Systems & Materials“ in Arnheim

(fair-NEWS)

Am 30.3.2017 beteiligte sich das ROCKET Konsortium an der INTERREG Konferenz „High-Tech Systems & Materials“ in Arnheim. Ziel der Konferenz war primär, den Austausch zwischen den verschiedenen INTERREG-Projekten zu fördern, sodass Synergien zwischen den Projekten entstehen.Im Zuge zweier Workshop-Runden präsentierten sich 19 Projektkonsortien mit ihren Zielen und bereits erreichten Ergebnissen. Hier stellten Dirk Kalinowski vom Cluster NMWP.NRW und Alex von Geldrop von Oost NV gemeinsam das ROCKET Projekt den interessierten Teilnehmern vor.Im Rahmen einer begleitenden Table-Top Ausstellung wurde nicht nur das Projekt ROCKET selbst präsentiert, sondern darüber hinaus beispielhaft eines der bereits gestarteten und durch das ROCKET Projekt geförderten Innovationsprojekte. Hierbei wird ein neues antibakterielles Material entwickelt, dessen Wirkungsweise keine Resistenzbildung auslösen kann.Weitere Informationen zum INTERREG-Programm Deutschland-Nederland unter www.deutschland-nederland.eu , alle Informationen zu ROCKET finden Sie unter www.rocket-innovations.eu Über Projekt ROCKET„ROCKET“ steht für RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies und fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zwischen Nordsee und Niederrhein zur Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation. Im Fokus stehen Schlüsseltechnologien (KET, Key Enabling Technologies) wie Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Mikro- und Nanoelektronik, innovative Materialien und Werkstoffe sowie Photonik. Diese bilden die technologische Grundlage für die Antworten auf die globalen Herausforderungen.Ziele des Projektes sind Aufbau, Förderung und Durchführung von grenzüberschreitenden Innovationsprojekten in den Anwendungsbereichen Gesundheit, Energie und Produktion sowie die Finanzierung von Machbarkeitsstudien zur Evaluierung von Projektideen. So soll der Wissenstransfer zur Entwicklung von marktfähigen, KET-basierten Produkten erreicht werden. Mit dem Aufbau eines grenzüberschreitenden Netzwerks mit einem großen Pool von High-Tech KMU und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dieser KMU zur Förderung von Wachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen hat dieses Projekt einen hohen regionalen Wert für das deutsch-niederländische Grenzgebiet.



Bildinformation: Projektpartner ROCKET