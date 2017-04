Fingerfood - der beliebte Snack für Party und andere Veranstaltungen

(fair-NEWS) Mittlerweile ist Fingerfood auf vielen Feiern eine sehr beliebte Alternative zum klassischen Buffet oder auch eine prima Ergänzung dafür geworden. Es ist unkompliziert, da man entweder gar kein oder höchstens sehr wenig Geschirr und Besteck benötigt. Durch die unkomplizierte Zubereitung werden Fingerfood oder Canapes bei immer mehr Veranstaltungen sehr gerne angeboten.



Ein großes Angebot an solchen Speisen kann man zum Beispiel beim Catering-Spezialisten aus Hannover erhalten. Ursprünglich ist die Idee des Fingerfood in Amerika entstanden. Bereits seit einigen Jahren hat sich diese Art der Essenszubereitung aber auch bei uns mehr und mehr etabliert. So darf heute auf einer schicken und modernen Party Fingerfood nicht mehr fehlen. Auch bei höheren gesellschaftlichen Veranstaltungen wird dieses praktische und doch trotzdem raffinierte Essen gerne gereicht.



Unkompliziert mit wenig Aufwand



Dadurch, dass die Häppchen eher kleiner ausfallen, hat man die schöne Möglichkeit, sich bei einem vielseitigen Angebot abwechslungsreich durchzuprobieren und dabei genauso wie bei einem normalen Buffet satt zu werden. Da Fingerfood meist mit einem Biss im Munde verschwunden ist, eignet es sich hervorragend bei Stehempfängen oder bei Partys, wo es an Sitzmöglichkeiten mangelt. Gerade wenn man nicht so viel Platz hat, ist es eine super Lösung.



Selber zubereiten oder sich doch von einem Profi helfen lassen?



Natürlich kann man Fingerfood selber zubereiten. Viele Anregungen und Rezepte erhält man auch in Internet. Ob klassische Canapes, Appetithäppchen auf Schwarzbrot oder sogar Sushi. Fingerfood lässt sich aus den unterschiedlichsten Lebensmittel-Rohstoffen herstellen. Wer sich aber die Herstellung nicht zutraut oder bei der Planung für eine Feier dafür die Zeit nicht finden wird, ist gut beraten, sich bei einem Profi wie eben beispielsweise "Canape Profi Hannover" Hilfe zu holen. Denn bei der Zubereitung sollten ein paar Dinge schon beachtete werden. So sollte Fingerfood nicht tropfen oder beim Reinbeißen sehr bröckeln. Wer möchte schon gerne die Kleidung oder den Boden unnötig beschmutzen. Genauso sollten die Häppchen beim Absetzen nicht unschön an einer Serviette kleben bleiben. Geraten die Portionen zu groß und können vielleicht dadurch nicht gut ohne Hilfsmittel verzehrt werden, kann es auch schnell für die Gäste unangenehm werden.



Die Firma "Canape Profi Hannover" ist bereits seit vielen Jahren ein großer Anbieter im Bereich Catering und Partyservice. Schon lange werden dort köstliche Canapes für Veranstaltungen zubereitet. Nach und nach wurde das bereits existierende Angebot erfolgreich um unterschiedliche Fingerfond-Spezialitäten ergänzt. Damit ist "Canape Profi Hannover" bereits über die Grenzen von Hannover hinaus bekannt und eine erfolgreiche Größe geworden.



Für die unterschiedlichsten Anlässe das Richtige auswählen



Ob für eine Familienfeier wie beispielsweise Hochzeit, Geburtstag oder Taufe oder im geschäftlichen Bereich wie bei Messen, Kongressen, Tagungen oder Betriebsfesten. Für solche Anlässe und noch viele mehr wird man hier kompetent und professionell beraten.



Das Angebot im Fingerfood-Bereich



Varianten aus den verschiedensten Bereichen können dabei angeboten werden. Es gibt verschiedene Arten von Canapes:



- aus Fleisch



- aus Fisch



- aus Käse



- aus Ei



- speziell für Kinder



- oder Spieße



Den Bereich Fingerfood umfassen:



- die Klassiker



- neueste Trends



- mögliche Salate



- natürlich Dessert



- und Petit Fours