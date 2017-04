(fair-NEWS)

In den letzten Jahren ist ein regelrechter Fitness-Hype ausgebrochen. Dabei verzeichnen nahezu alle Sportarten immer mehr Mitglieder. Oftmals handelt es sich auch um Sportarten wie Beach Volleyball, die ausschließlich im Sommer betrieben werden können. Ein gängiges Problem ist daher, dass viele Sportler im Sommer zwar aktiv Sport treiben, im Winter aber Schwierigkeiten haben, sich bis zur nächsten Saison fit zu halten.Viele Sportler versuchen aus diesem Grund, ihre Fitness durch Muskeltraining im Winter aufrechtzuerhalten. In den meisten Fällen ein Fehler, denn die meisten Sportarten basieren nicht auf Muskelkraft, sondern auf Ausdauer. Andere schaffen sich Geräte wie ein Laufband an, können damit aber nur vage die eigene Sportlichkeit beibehalten.Beide Gegenmaßnahmen führen zum selben Problem: Der Körper wird über den Winter nicht wirklich ausreichend fit gehalten oder auf falsche Art und Weise fit gehalten. Die eindeutig beste Wahl ist nämlich eigentlich ein Ergometer. Mit diesem Sportgerät kann die Trainingsintensität individuell angepasst werden und regelmäßige Trainingseinheiten halten den Körper, vor allem die Beine, optimal über den Winter hinweg sportlich.Mit einem Pulsgurt kann man die Herzfrequenz während dem Sport mitverfolgen und so sogar auf die genaue Anstrengung der Sommersportart hin trainieren. Ein Ergometer ist weitaus vielseitiger als jegliche andere Trainingsgeräte für den Winter jemals sein könnten.Es ist damit die optimale Wahl für die nächste Offseason-Zeit.Lerne mehr über Ergometer: https://ergometer-sport.de



Bildinformation: Das Ergometer ist das beste Trainingsgerät für den Winter