Der ideale Zeitpunkt für Urlaub im Schenna Hotel

(fair-NEWS)

Erholung im Wellnesshotel in SchennaIm vier Sterne Hotel Baumgartner’s Blumenhotel ist der Name Programm. Mit dem Motto „aufblühen im Urlaub“ steht dieses Hotel ganz im Sinne der Erholung und dem Genuss. Aufgrund der hervorragenden Lage des Hotels, kann man das Alpenpanorama überall genießen. Schenna und Meran sind Orte, die zum Verweilen und Stöbern einladen. Zahlreiche Ausflugsziele und weitere Highlights warten nur darauf besucht zu werden.Besonders schön ist der gepflegte Blumengarten des Hotels, den Sie auch von der Panoramaterrasse aus mit einem schmackhaften Cappuccino bewundern können. Die Einrichtung ist atmosphärisch und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Und wenn Sie Lust haben, können Sie die Wirkung von Blumen auch in einer Wellnessbehandlung genießen.Besonderheiten des Schenna HotelZu einem entspannenden Urlaub in Meran gehört natürlich auch die Kulinarik. Das Blumenhotel hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Gast mit leckeren Speisen zu verwöhnen. Ungewöhnlich, aber sehr beliebt ist, dass in dieser Küche die Aromen bestimmter Blumen genutzt werden, um exquisite Gaumenfreuden zu erschaffen. Dies spiegelt die Philosophie des Blumenhotels auf eine ganz besondere Weise wieder. Dieses Vorgehen lädt zum Verkosten von vielen Speisen ein und bringt neue Geschmackseindrücke mit sich.Wellnesshotel Südtirol 4 Sterne, das mehr kann als nur Beauty UrlaubNicht nur Wellnesssuchende, sondern auch die Aktivtouristen kommen im Urlaub Schenna ganz auf ihre Kosten. Die wunderbare Naturlandschaft lädt zu zahlreichen Ausflügen und Aktivität ein. Die erfrischende Alpenluft ist nur ein weiterer Pluspunkt. Wandern, Mountainbiken, Bergsteigen, Paragleiten oder vielleicht auch einfach mal ein erholsamer Tag auf der Alm, dies sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die sich in Schenna bieten. Wer jedoch zwischendurch mal einen Tag Auszeit benötigt und Körper und Geist in einer wohltuenden Atmosphäre in Einklang bringen möchte, für den wäre vielleicht ein Besuch in der Therme Meran das Richtige. Viele Behandlungen und der einladende Wellnessbereich sind ideal, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen.Weitere Informationen finden Sie auf der hoteleigenen Homepage unter: www.blumenhotel.it