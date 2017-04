(fair-NEWS)

Dieses Jahr findet am 25. April zum ersten Mal eine Online-Konferenz zum Thema Meditation und Achtsamkeit statt. Dabei werden Top-Referenten aus den Bereichen Meditation, Wissenschaft und Wirtschaft zu Wort kommen. Die Veranstalter haben bereits im Jahr 2016 eine Online-Konferenz zum Thema Yoga ins Leben gerufen. www.yogaconference2016.com Anfänglich ein kleines Projekt aus Leidenschaft wurde es schnell zu einem riesengroßem Event mit über 40 internationalen Experten und zigtausend Zuschauern. Das besondere an der Konferenz ist, dass man komplett kostenlos von überall auf der Welt online daran teilnehmen kann. Mit Dr. Britta Hölzel, Sukadev Bretz, Fred von Allmen, Thomas Young, Vera Kaltwasser, Dr. Anna Gamma, Mounira Latrache, Dr. Ruediger Dahlke, Dr. Ernst Fritz-Schubert, Laura Seiler u.v.m.Folgende Fragen werden angegangen:• Wie hängt Meditation und Achtsamkeit zusammen?• Wie hängen Gefühle und Gedanken zusammen?• Wie steigert man die Emotionale Intelligenz und schafft eine Herz-Kohärenz?• Wie bekommt man Zugang zu seinem „Höheren Selbst“ und was ist dann möglich?• Wie manifestiere ich meine gewünschte Realität?• Wie steige ich aus der negativen Gedanken-Gefühls-Spirale aus?• Wie bekomme ich Zugang zum Raum der Potentiale und Zugang zum Einheitsfeld?• Wie macht man am einfachsten eine meditative Erfahrung?• Wie werde ich wirklich glücklich?Man kann sich mit seiner E-Mail Adresse anmelden und bekommt daraufhin alle Informationen sowie die Zugänge zu den Interviews bequem per E-Mail. Die Konferenz ist komplett kostenlos und die Anmeldung ist mit keinerlei Pflichten verbunden.



Bildinformation: Meditation Experts