Yoga für Schwangere - mit Tripada Yoga ®

Sie möchten gerne Yoga für Schwangere machen? Dann sind Sie in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal genau richtig. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass das beste Workout für werdende Mütter eine Mischung aus sanftem Ausdauertraining und speziellen Übungen ist, die den Körper entlasten, den Rücken stärken und die tiefe Atmung schulen. Dies ist mit dem Tripada ® Yoga für Schwangere - Kurs gegeben, wo kräftigende Standhaltungen mit ruhigen und meditativen Übungen verbunden werden. Der Tripada Yoga ® Basic Anfängerkurs wird hier speziell an die Bedürfnisse von Schwangeren angepasst.Besonders geeignet ist Yoga für Schwangere ab dem 5. und 6. Monat und kann nach Möglichkeit bis zur Geburt geübt werden. Es empfiehlt sich in den ersten Monaten mit Arzt und Yogalehrer Rücksprache zu nehmen und eventuell die Konsolidierung abzuwarten. Die Yogalehrer der Tripada Akademie ® sind bestens geschult und ausgebildet, sowie von der Zentralen Prüfstelle Prävention anerkannt. Daher kann der Kurs Yoga für Schwangere auch als Gesundheitskurs durch alle gesetzliche Krankenkassen gefördert werden. Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® bildet in Wuppertal unter der Leitung von Inhaber und Gründer der Tripada ® Marke Hans Deutzmann eigene Tripada ® Yogalehrer aus, die in den verschiedenen Konzepten des Tripada Yoga ® geschult werden.Teil der 2 jährigen Ausbildung ist auch die Fortbildung Yoga Schwangere, wo die Teilnehmer unter der Leitung von Sozialpädagogin und Mitentwicklerin des Tripada Yoga ® Konzeptes für Kinder und Schwangere Beate Strieder über die Anatomie und verschiedenen Bedürfnisse werdender Mütter geschult werden. Hierbei ist besonders wichtig zu beachten, dass Schwangere besonders viel Progesteron im Körper produzieren, ein Hormon das den Körper weicher und dehnbarer macht. Es ist für Yogalehrer für Schwangere daher wichtig im Unterricht zu beachten, dass sich die Teilnehmer nicht zu stark überdehnen, da dies von den Schwangeren selber oft nicht mehr wahrgenommen wird. Ebenfalls werden nur Übungen gemacht, die den Bauch schonen. Die sanften Übungen sind ein idealer Mix aus Entspannung und leichter Aktivität.Alle Kurse der Tripada Akademie ® werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Die Kursteilnehmer erhalten nach dem besuchten Kurs 50 - 100% der Kurskosten zurück, je nach Kasse. Wer sich in seiner Schwangerschaft also mit Yoga etwas Gutes tun möchte ist bei Tripada ® an der richtigen Adresse. Tripada Yoga ® für Schwangere wird neben Wuppertal auch noch in Bocholt, Bergheim und Hilden angeboten in den Tripada ® Partner Filialen bei lizenzierten Tripada ® Yogalehrerinnen, die in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® Wuppertal die 2 jährige Ausbildung absolviert haben.