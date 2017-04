Silicon Germany, der Osterhase im Land des digitalen Defizits

(fair-NEWS)

Bruchsal/Heidelberg, 03.04.2017. Wir können alles außer digital. So lautet die ungeschönte Bestandsaufnahme unserer Wirtschaft. Im Zentrum steht die Frage wie wir dennoch die digitale Transformation schaffen. Um nicht auf die Nase zu fallen, verlost die NEW SEARCH Personal- und Managementberatung das Buch „Silicon Germany: Wie wir die digitale Transformation schaffen.“ Im Aktionszeitraum vom 03.04 bis 10.04.2017 auf www.facebook.com/NewSearchPersonalberatung Fan werden, Beitrag kommentieren und mit etwas Glück gewinnen.Das Deutschland die Digitalisierung verpasst hat ist keine Neuigkeit mehr: Deutsche Firmen produzieren hauptsächlich mechanisch erstklassige Maschinen. Allerdings sind diese, elektronisch gesehen, weit abgehängt von der Weltspitze. Die Industrie 4.0 wird im 21. Jahrhundert von Asien, Israel und den USA dominiert.Google kann etwas, dass weder VW noch Bosch können. Aber was ist das? Deutschland hat das 21. Jahrhundert mit einem gewaltigen Fehlstart begonnen. Dieser zieht sich von der Autoindustrie über die Maschinenbauer, Energieversorger über den Handel und den Dienstleistern bis hin zu den Politikern. Gelingt uns die Wende zum „Silicon Germany“ oder werden wir zur digitalen Provinz? In seinem neuen Buch untersucht Christoph Keese, Bestseller Autor „Silicon Valley“, die deutsche Wirtschaft und unterzieht dieser einen Praxistest in Sachen Digitalisierung. Sachlich, konkret und teilweise witzig geht er die Schwachstellen der deutschen Wirtschaft an und zeigt auf, wie wir den digitalen Rückstand aufholen können.So wird beispielsweise die Misere des Mähroboters beschrieben der sich nach Tagelangem anschließen verzweifelt die Kellertreppe hinunterstürzt. Boschs Rasenmähroboter ist nur ein kleines Beispiel der Unfähigkeit vieler deutscher Firmen. Mit jedem ungenutzten Jahr, fallen deutsche Unternehmen weiter zurück, aber genau hier liegt die Kuh begraben, denn wer in der digitalisierten Welt mitspielen möchte, braucht eine handfeste Ausbildung. Spielen am Smartphone und Laptop reichen bei weitem nicht aus. Stellt sich die Frage woher die Impulse kommen sollen, ist doch die Gründerszene seit 2000 um rund ein Drittel gesunken.Der NEW SEARCH-Osterhase findet, dass deutsche Unternehmen die Digitalisierung nicht ernst genug nehmen, und verlost daher das Buch „Silicon Germany: Wie wir die digitale Transformation schaffen“ von Christoph Keese. Um an der Buchverlosung teilnehmen zu können müssen Sie Fan der Facebookseite http://bit.ly/2oskWod werden und unter den entsprechenden Artikel schreiben wieso Sie dieses Buch gewinnen möchten. Mit etwas Glück finden Sie das Buch in Ihrem Osternest wieder.



Bildinformation: Osterverlosung auf Facebook