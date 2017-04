Den Alltag vergessen und neue Horizonte entdecken

(fair-NEWS)

Mit der robusten Bauweise der neuen CB 500 X hat HONDA ein Bike konzipiert, das für Landstraßen, den Stadtverkehr oder sogar für Schotterpisten geeignet ist. Egal für welche Straße man sich entscheidet, mit Zubehör von der Firma Hepco & Becker kann es überall hin gehen.Für längere Reisen gibt es den Kofferträger für 249,90 €, lieferbar ab KW 17. Zu dem Kofferträger passen die Alu-Koffer Xplorer 40 black oder die Gobi Black Edition Koffer. Wer gerne kürzere Trips unternimmt kommt mit dem C-Bow Halter für 169,00 € sehr gut aus. Dieses schmale Trägersystem ermöglicht die Mitnahme kleinerer Koffer oder Softtaschen. Wer kein Freund von Softtaschen ist wäre hier mit dem Orbit Sidecase gut bedient. Dieser kleine robuste Koffer gibt es als Satz bereits für 329,50 €.Topcasenutzer können mit dem Alurack für 159,50 € ein Hepco&Becker Topcase montieren. Etwas teurer ist das Easyrack für 189,50 €, welches ebenfalls die Mitnahme eines Topcases ermöglicht.Wer sich mit einem Tankrucksack für kurze Strecken zufrieden gibt ist mit dem Lock it Tankring für 44,90 € schon gut ausgerüstet. Für dieses Befestigungssystem bietet Hepco&Becker ebenfalls eine breite Auswahl an Gepäckstücken an.Für den besseren Stand in schräglage sorgt die Seitenständerplatte für 47,90 € in silber / schwarz. Den optimalen sicheren Stand bietet aber auch der schwarze Hauptständer für 189,00 €. Weiteren Schutz bietet der Motorschutzbügel, lieferbar in KW 17, für 157,00 €. Sollte man sich damit allein nicht ganz sicher fühlen, so kann man zusätzlich einen Tankschutzbügel, auch für 157,00 € montieren. Dieser Bügel ist auch bereits lieferbar.Optional erhältlich ist auch ein Protection Pad für 65,00 €, LED Flooter für 349,50 € sowie ein Soziushaltegriff für 53,50 €.Eine weitere Entwicklung von Hepco&Becker speziell für Fahrschulen sind der Frontschutzbügel für 181,00 € und der Heckschutzbügel für 165,50 €.



Bildinformation: Honda CB 500 X mit Zubehör von Hepco&Becker