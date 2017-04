Projekt „Kreuzberger Carré“ erfolgreich: ReaCapital schließt Immobilien-Funding mit 400.000 Euro

(fair-NEWS)

• Privatanleger erhalten 6,25 Prozent Zinsen pro Jahr, Rückzahlungerfolgt am 30. September 2019• ReaCapital bietet einfaches, rentables und sichereres Immobilien-Investment in Niedrigzinszeiten• Realisierung des Projekts mit etabliertem Projektentwickler AußenalsterWPB WohnungsbauBerlin/Hamburg, 3. April 2017 – Die Hamburger Crowdinvestment-Plattform ReaCapital schließterfolgreich das Projekt „Kreuzberger Carré“: Am 31. März hat ReaCapital über dieSchwarmfinanzierung das Finanzierungsziel von 400.000 Euro erreicht. Die Rückzahlung an diePrivatanleger erfolgt am 30. September 2019, sie erhalten für ihr Investment 6,25 Prozent Zinsenpro Jahr. In Top-Lage im angesagten Berliner Stadtteil Kreuzberg realisiert der etablierteProjektentwickler Außenalster WPB Wohnungsbau GmbH eine Immobilie mit mehr als1.700 Quadratmetern Wohnfläche und 20 Wohneinheiten auf sieben Etagen. DerWohnungsverkauf beginnt im ersten Quartal 2019 und endet vor der Darlehensrückzahlung.„Wir freuen uns über das Closing unseres Projekts ‚Kreuzberger Carré’. Immobilien-Crowdinvesting bietet in Zeiten des Niedrigzinsniveaus die notwendige Sicherheit für den privatenVermögensaufbau, gerade auch vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesgerichtshofs zureinseitigen Kündbarkeit von Bausparverträgen. ReaCapital steht für ein profitables, einfaches undsichereres Immobilien-Investment für Privatanleger“, sagt Lasse Kammer, Geschäftsführer derREABIZ Crowd Capital GmbH, und für das Crowdinvesting innerhalb der Reafina AGverantwortlich. „Als einziger Anbieter im deutschen Markt stellen wir unseren Anlegern eineerstrangige Realbesicherung über eine Bestandsimmobilie zur Verfügung – so auch bei demProjekt ‚Kreuzberger Carré’. Auf diesem Wege schaffen wir für unsere Anleger ein neues Maß anSicherheit.“Projekt „Kreuzberger Carré“: Mehrfamilienhaus in Berliner Top-LageIm angesagten Berliner Stadtteil Kreuzberg realisiert die Außenalster WPB Wohnungsbau GmbHin bester Lage ein Mehrfamilienhaus mit 20 modern ausgestatteten Wohneinheiten. Bereits ab250 Euro konnten Privatanleger über das Immobilien-Funding bei ReaCapital mit 6,25 ProzentZinsen pro Jahr rentabel und mit einem hohen Maß an Sicherheit in das Projekt „KreuzbergerCarré“ investieren. Der Wohnraum im gut zehn Quadratkilometer großen und dicht besiedeltenBerliner Stadtteil ist wegen der hohen Lebensqualität sehr begehrt: Kreuzberg bietet nebenCafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten auch Kindertagesstätten, Grundschulen undBildungseinrichtungen und ist nahverkehrstechnisch gut angebunden.Einfach und verständlich: Privatanleger profitieren von TransparenzAuf der Plattform www.reacapital.de informiert ReaCapital die Anleger über die Immobilien, dieFinanzierung und Absicherung sowie über die Ein- und Auszahlungsmodalitäten.Informationen zum Immobilienprojekt „Kreuzberger Carré“ im Projektsteckbrief unter:



Bildinformation: ReaCapital Projekt: Kreuzberger Carre