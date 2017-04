Yvonne Bachmann Immobilien hat was zu feiern

(fair-NEWS)

25 Jahre Yvonne Bachmann ImmobilienYBI präsentiert sich seit 2017 mit einem ganz neuen Online-Gesicht unter https://yvonne-bachmann-immobilien.de/ - Und dies hat auch einen ganz bestimmten Grund: Die Neuerung läutet nämlich unser großes Jubiläum in der Branche Immobilienmakler Berlin und Brandenburg ein. Ende diesen Jahres feiern wir bereits unser 25-jähriges Bestehen im Immobiliengeschäft!Selbstverständlich präsentieren wir uns weiterhin zeitgemäß: Die neue Webseite, die sogar mit einem modernen Blog ausgestattet ist, ist nicht nur schnell und nun auch für Mobilgeräte optimiert, sondern sie bietet auch hochwertige Fotos, interessante Artikel rund um Immobilien und tolle Videos zum Thema.1992 - Die ersten SchritteDas allererste Büro unseres Unternehmens öffnete Anfang der 90er Jahre in der Chemnitzer Straße im Berliner Stadtteil Kaulsdorf seine Pforten. Der Standort wurde mit Bedacht ausgewählt. Schließlich waren wir mit einer zentralen Lage auch für die Kundschaft aus allen umliegenden Stadtteilen (Mahlsdorf, Biesdorf und Köpenick), für die wir unsere Arbeiten konzipierten, einfach und bequem zu erreichen. So stellten sich auch schon bald Erfolg und die Möglichkeit erstmals zu expandieren ein und wir konnten unsere ersten Festangestellten in die Firma integrieren.Entwicklung und WachstumNoch vor der Jahrtausendwende bestand unser Team aus einem elfköpfigen Kollegiums und die Eröffnung zwei weiterer Filialen konnten in das Geschichtsbuch unseres Unternehmens notiert werden. Seither sind wir in der Lage uns auch den Bedürfnisse unserer Kunden im bis dato verbliebenen Berliner Raum und Brandenburg zu widmen. Ein effizientes Netzwerk, das auch heute noch intakt ist, ist entstanden.Nach einer Umfirmierung zur Bachmann Immobilien GmbH haben wir uns schnell wieder für die Aufnahme unserer Arbeit unter dem Namen Yvonne Bachmann Immobilien besonnen und kehrten - zumindest was unseren Standort betraf - zurück zu unseren Wurzeln in die Chemnitzer Straße. Bis heute agieren wir dort in Haus Nummer 198-200.Unsere FirmenphilosophieWir arbeiten stets daran, dass unsere Kunden in unserem Unternehmen einen verlässlichen und kompetenten Partner sehen, dem sie bedingungslos vertrauen könnten. Qualitativ hochwertige Arbeit, die wir mit Leidenschaft leisten und individuelle Beratungen stärken täglich unsere geschäftlichen Beziehungen. Unsere Werbung sind zufriedene Kunden.Unser Rundum-Sorglos PaketVöllig unverbindlich begehen wir mit unseren Kunden ihre Immobilien und geben unentgeltlich unsere erste Marktwerteinschätzung ab. Sobald uns ein Auftrag vorliegt, beginnen wir mit der Vermarktung, z.B. mit einem Video von der Immobilie und mit einem professionell ausgearbeitetem Exposé. Nach ersten Vorgesprächen mit ausgewählten Interessenten präsentieren wir die Immobilie in Einzelbesichtigungen vor Ort. Ist ein potentieller Käufer gefunden gehen wir für unsere Kunden in die Verhandlungen und arbeiten einen Kaufvertrag aus. Auch Notartermine und die Übergabe der Immobilie übernehmen wir.SERVICE wird bei uns groß geschrieben!Wir garantieren unseren Kunden Erreichbarkeit unsererseits rund um die Uhr. Des Weiteren sind wir in der Lage, auch Interessenten aus dem Ausland anzusprechen. So dass kein Umstand wie z.B. eine Sprachbarriere einen Interessenten abschrecken kann. Hier übernehmen wir gegebenenfalls auch die Übersetzung der Verträge und englischsprachige Begehungen. Ebenso können wir mit einem eingespielten Netzwerk punkten: Fest arbeiten wir mit ausgewählten Notaren, Anwälten, Energieberatern und Handwerkern zusammen. Dies gewährleistet uns und unseren Kunden eine schnelle und professionelle Abwicklung.Und um nicht nur Verkäufer von Immobilien anzusprechen: Wir übernehmen auch jegliche Aufwände und bürokratische Arbeiten für Immobilien, die vermietet werden sollen. Wir finden optimale Mieter, auf die man sich verlassen kann!



Bildinformation: Yvonne Bachmann Immobilien hat was zu feiern