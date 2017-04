Ein Tag im Weinberg – Spannendes Teambuidling für Ihre Firma!

(fair-NEWS)

Unter dem Motto „Ein Tag im Weinberg…“ gestalten wir emotionale Naturerlebnisse: Events im Weinberg, Business-Veranstaltungen, Team-Trainings und Team-Events rund um das Thema Wein.Die Veranstaltungen finden in traumhaften Weinbergen, gemütlichen Weinkellern, urigen Weingütern in guter Erreichbarkeit von Köln, Düsseldorf, Bonn, und Umgebung statt.Im Vordergrund steht das kommunikative Miteinander. Außerhalb der Firma und außerhalb der Stadt. Das gemeinsame Erleben der Natur, der Landschaft und unsere spannenden Team-Aktivitäten sorgen für unvergessliche Momente.Die Teilnehmer werden von TAKE A LOOK in Gruppen eingeteilt und erhalten eine kurze Einweisung sowie die Spielunterlagen für den Tag. Auf dem Gelände des Weingutes sowie im angrenzenden Weinberg hat unser Team spannende Aufgaben in Form einer Weinberg-Rallye vorbereit, die von allen Gruppen im Laufe des Tages absolviert und gelöst werden.- Abenteuer-Wanderung im Weinberg- Pfeil und Bogen mit „Trauben-Zielscheibe“- Weinflaschen-Slalom- 40 Einzelteilen ein Holzfass zusammen bauen- Wein-Parcours- Weinberg-Crossgolf- Weinflaschen-Etiketten gestalten- Blindweinverkostung (Rotwein, Weißwein, Roséwein, Traubenssaft)In Kombination mit einem Sommerfest oder einer Tagung in inspirierendem Rahmen,Workshop oder Präsentation lassen sich ebenfalls integrieren. Optional organisieren wir ein frisch zubereitetes Winzer-Barbecue auf der Terrasse des Weingutes und eine Weinkellerführung mit anschließender Weinprobe.Mit allen Leistungen aus einer Hand. Individuell abgestimmt auf Ihr Vorhaben, fördert dieses Eventkonzept den Teamgeist, die Integration und Bindung der Mitarbeiter, belohnt für geleistetes und motiviert für zukünftiges. Eine Teilnehmerzahl von 30 bis 150 Personen ist ideal.Über TAKE A LOOK Events & Incentives:Seit 1999 realisiert die Agentur TAKE A LOOK Events & Incentives GmbH, Köln, erlebnisorientierte Events, spannende Incentive-Reisen, Betriebsausflüge in ländlicher Umgebung, kommunikative Weihnachtsfeiern, kreative Outdoor-Events, zielorientierte Teambuilding-Events oder interaktive Kunden-Events für 20 bis 800 Personen. Ziel ist stets die Förderung der Kunden- oder Mitarbeiterbindung. Projektbeispiele und Referenzen unter www.takealook.de



