Das von Konrad Adenauer's Enkel gegründete Modelabel Adenauer & Co expandiert weiter gen Norden – das neue Strandhaus Wyk auf Föhr öffnet seine Türen!Nur einen Monat nach der Eröffnung der Filiale in St Peter Ording und ein Jahr nach dem Start in Hamburg, gibt die Modemarke damit einen schnellen Expansionstakt vor. Hinter diesem stehen die Franchisenehmer Nord, die BK Beachhouse Mode GmbH aus Hamburg. Kai Teute, Geschäftsführer von BK Beachhouse, kommentiert:„Wyk auf Föhr ist ein toller Standort und passt perfekt zu Adenauer & Co: Wir bieten Wohlfühl-Freizeitkleidung und haben für alle Anlässe etwas im Sortiment: Für den Spaziergang am Strand, für den man sich gerne dich einpackt, aber auch für das Kaffeetrinken mit Freunden in einem gemütlichen Inselcafe. Wir sprechen trendige, aber trotzdem praktisch-orientierte Kunden jeden Alters an, die gerne an der frischen Luft sind und für die gute Qualität ihrer Kleidung wichtig ist.“Dabei ist nicht nur das Sortiment, sondern auch der neue Wyker Laden selbst ein besonderes Erlebnis: Ein kleines, gemütliches Strandhaus, in dem man sich nicht wundern würde, Sand unter den Schuhen zu spüren. „Wir möchten, dass sich unsere Kunden sofort wohlfühlen, wenn sie bei uns nach neuen Outfits schauen. Unsere Liebe zu Meer, Sport und Strand soll sich auf sie übertragen.“Die Marke Adenauer & Co führt Bekleidung für jede Jahreszeit und für sowohl Damen als auch Herren: Von Hemden über luftige Tops und kurzen Shorts, von warmen Strickjacken über regen- und windabweisende Trenchcoats ist alles dabei. Das Wiedererkennungsmerkmal des Labels ist neben hellen, farbenfrohen Tönen die Zahl 1876- das Geburtsjahr Adenauers ist oft auf den Designs zu finden.



Bildinformation: Modelabel Adenauer & Co eröffnet neues Strandhaus in Wyk auf Föhr!