AED group wird Mitglied im K1 Rental Network von L-Acoustics

(fair-NEWS) Die AED group und L-Acoustics haben den Beitritt von AED zum K1 Rental Network bekannt gegeben. Ab sofort kann der belgische AV-Spezialist mit Deutschlandsitz in Bannberscheid das mächtige K1 System in der Vermietung anbieten.



Nach einer nun schon 15 Jahre andauernden Zusammenarbeit – im Jahr 2002 hatte AED sein erstes L-Acoustics System gekauft – wird die Partnerschaft mit diesem Schritt noch einmal deutlich intensiviert. Aber auch schon vorher verfügte AED mit mehr als 1.500 K-Series Line Arrays und über 1.000 Subwoofern über eines der weltweit größten Angebote an L-Acoustics Produkten. Dazu kommen nun 96 K1 Systeme, die ab sofort für alle Kunden zur Verfügung stehen.



„Als wir unsere ersten L-Acoustics Produkte kauften, war V-DOSC noch die Referenz für Konzert-Tourneen“, erklärt Piet Verstrate, Toningenieur und Account Manager bei AED. „Uns war damals schnell klar, dass es sich um einen äußerst innovativen Hersteller handelte und wir wussten, dass Investitionen in diese Produkte eine strategische und langfristige Bedeutung für AED haben würden.“



„AED war seit V-DOSC ein Schlüsselpartner“, meint dazu Jochen Frohn, Director of Business Development bei L-Acoustics. „Wir sind sehr glücklich, dass die AED group mit der Partnerschaft im K1 Network auch künftig einer der wichtigsten L-Acoustics Anbieter für europäische Produktionen sein wird.“



AED Rent Germany GmbH

Heidchenstraße 3-5

56424 Bannberscheid

Telefon: +49 (0) 2602 / 999 371 0

Ansprechpartner: Alexander Kexel

E-Mail: Alexander.Kexel@aedrent.de

Internet



Bildinformation: Erstes K1 Training bei AED (Foto: AED, frei zur Veröffentlichung)



AED group

Die AED group bietet flexible und leistungsfähige Lösungen für die Anforderungen der Studio- und Veranstaltungsbranche. Kunden können neues Equipment mieten, leasen oder kaufen beziehungsweise Second-Hand-Angebote in den Bereichen An- und Verkauf nutzen. Außerdem stehen in den Niederlassungen sogenannte Supermarkets zur Verfügung, in denen Verbrauchsmaterial und Kleinteile als Mitnahmeartikel angeboten werden. Dafür investiert das Unternehmen jährlich mehr als 100 Millionen Euro in audiovisuelles Equipment und ermöglicht damit mehr als 3.000 Kunden ein flexibles Investment für unterschiedlichste Anwendungen in den dafür erforderlichen Mengen. Zusätzlich betreibt die AED group mehrere große Studios. Die Zentrale der AED group befindet sich in Willebroek/Belgien, die deutsche Niederlassung in Bannberscheid bei Montabaur.

