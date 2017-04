Den Mainstream ändern

(fair-NEWS)

Bereits acht Jahre vor Veröffentlichung der sogenannten Panama-Papers im letzten April hatte Carsten Mohr vor den Machenschaften der zwielichtigen Kanzlei Mossack Fonseca gewarnt. Doch Bundesdruckerei und Bundesfinanzministerium setzten sich über den Risiko- und Treasury-Spezialisten hinweg und stellten von der Direktbelieferung des venezolanischen Innenministeriums auf den Umweg über Eigentümer-getarnte Briefkastenfirmen um.Am vergangenen Wochenende rückte der 53-jährige Sozialdemokrat in den geschäftsführenden Vorstand der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC) auf. Der ex-Osteuropa-Banker und Fachmann für ordnungsgemäße Unternehmensführung wird das Finanzressort des gemeinnützigen Vereins verantworten. BCC war 1991 - zwei Jahre vor Transparency International - gegründet worden und leistet Aufklärungsarbeit über die Sozialschädlichkeit und Umweltfeindlichkeit kriminellen Wirtschaftens.Beruflich leitet das Mitglied des SPD-Wirtschaftsforums Veränderungs- und Verbesserungsprojekte, gegenwärtig unter anderem ein Anti-Betrugs-Team im Kreditkartenbereich. Der ehemalige Kommunalpolitiker im rheinischen Neuss erfreut sich seines Rufs als Afrika- und Südamerika-Kenner sowie als Experte für Offshore-Company-Konstruktionen und Maßnahmen gegen schädliches Verhalten in Unternehmen.Als Abschlussredner auf FICO Tonbellers internationaler Compliance Conference über Financial Crime, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung machte Mohr im vergangenen November in Frankfurt klar, wie wichtig das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns und Hamburger Kaufmannstugenden aus gesellschaftspolitischer Sicht seien. Die versammelten Vertreter aus neunzig Ländern rief er auf, „authentisch, integer und compliant“ zu sein“, um einen neuen Mainstream auszumachen.



Bildinformation: Sprach nach dem Vertreter der Homeland Security: Carsten Mohr von BCC