Lesen ist eine Reise in die Vergangenheit ohne Zeitmaschine

Historienabenteuer, erschienen 24.02.2017 / BOOKS on DEMAND (BoD)424 Seiten / Taschenbuch ISBN:978-3-743192072E-Book (alle Formate) ISBN: 9783743126435Zum Inhalt:Das Buch beschreibt das erwachsen werden, des vierzehn Lenze zählenden Mauro, zu Beginn der Renaissance. Der Junge hat in Florenz ein Stück Brot gestohlen und wird von Mönchen in die Kindermiliz des fanatischen Girolamo Savonarola, Prior von San Marco gepresst . Mauro lernt zu lügen, zu betrügen und zu stehlen. Die gleichaltrige Lucia, erweckt seinen Beschützerinstinkt. Beide werden Zeugen von schweren Verbrechen und müssen fliehen; wobei das Mädchen von einer Räuberhorde entführt und missbraucht wird.Die zahlreichen und teils lebensgefährlichen Abenteuer, stärken nicht nur ihren Charakter und Zusammenhalt; sie bringen die Beiden auch für das Leben zusammen.Zur Autorin:Anne C. Schreyer (Anneliese Schreyer) wurde 1955 in Coburg geboren und wuchs auch dort auf. In zweiter Ehe verwitwet, ist sie Rentnerin und lebt nun, mit ihrem sizilianischen Lebensgefährten, in Grub am Forst, nahe Coburg.2015 erschien ihr erstes Buch ( im Persimplex-Verlag) mit dem Titel: 'Und manchmal kommen wir doch wieder', welches zum Teil im protestantischen Coburg, des 17. Jahrhundert spielt.Kostenfreie Rezensionsexemplare erhalten Sie, mit Kopie Ihres Presseausweises, unter:presse@bod.de



Bildinformation: MAURO ...geh und lebe Foto von Anne C. Schreyer