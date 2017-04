massivum macht die Terrasse zum Wohnzimmer

(fair-NEWS)

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im März 2017 – Der Sommer kann kommen: Mit komfortablen Sitzgruppen aus hochwertigem Naturholz werden Terrasse und Garten zum behaglichen Outdoor-Wohnzimmer. Möbelanbieter massivum hat sein umfangreiches Sortiment an witterungsbeständigen Möbeln weiter ausgebaut und bietet unter anderem die drei neuen Gartenmöbelsets Mala, Toluca und Palm an. Die Sessel, Sofas und Tische aus robustem Akazien- bzw. Teakholz sind besonders großzügig geschnitten. In Kombination mit weichen Polstern in neutralen Farben entsteht ein zugleich behaglicher und cooler Look - wie in einem angesagten Strandclub oder einer romantischen Finca. Alle Elemente sind auch einzeln bestellbar.Nur zwei Wochen Sommerurlaub? Mit einer stilvollen Terrassen- oder Gartenmöblierung wie dem Gartenmöbelset Mala können Frischluftfans und Sonnenanbeter die warme Saison jederzeit Zuhause genießen, ob am Feierabend oder am Wochenende. Der bequeme Polstersessel lädt zu ausgedehnten Entspannungs-Nachmittagen ein. Freunde kommen spontan zum Grillen vorbei? Auf dem gemütlichen Sofa ist reichlich Platz für Gäste. Besonders vielseitig einsetzbar ist der lässige Hocker, der das Set komplettiert. Er kann als Ablage für Bücher, Zeitschriften oder Snacks genutzt werden oder als zusätzliche Sitzgelegenheit. massivum verwendet für das Möbelset massives Teakholz. Die gemütlichen Polster sind mit einem wasserabweisenden Stoff in klassischem Anthrazit bezogen.Bei der Serie Toluca setzt massivum auf den wohnlichen Mix aus rustikalem Akazienholz und Polstern in neutralem Grau. Die Kombination aus Gartenbank, Sessel und einem Couchtisch mit dekorativen Steineinsätzen würde sich auch auf einer mediterranen Finca gut machen – und bringt so sommerliche Stimmung auf die heimische Terrasse. Separat ist auch ein weiterer Couchtisch aus reinem Akazienholz erhältlich. Toluca macht nicht nur in Outdoor-Bereichen eine gute Figur – in den kühleren Jahreszeiten können die Möbel auch ins Wohnzimmer umziehen. Ob draußen oder drinnen - die bequemen und großzügigen Sitzmöbel laden in jedem Fall zu fröhlichen Runden im Familien- und Freundeskreis ein.Relaxen wie am Strand von Ibiza? Wer sich auch auf der heimischen Terrasse wie im stylischen Beachclub fühlen möchte, findet in Palm eine moderne und zugleich gemütliche Gartenmöbelserie. Die Kombination aus witterungsbeständigem Teakholz in geradlinigen Formen mit Polstern, die mit wasserabweisendem Stoff in hellem Beige bezogen sind, sorgt für sommerliche Frische. Ein lässiger Sessel mit großer Sitzfläche, ein gemütliches Sofa und der passende Couchtisch laden zu relaxten Stunden ein.Das komplette Sortiment an Gartenmöbeln von massivum ist unter folgendem Link zu finden:https://www.massivum.de/gartenmoebelUnter den folgenden Links sind Informationen zu den genannten Serien bzw. Möbeln aufgeführt:Mala: https://www.massivum.de/gartenmoebel-set-mala-80004095.htmlPalm: https://www.massivum.de/gartenmoebel-set-palm-80004096.htmlToluca: https://www.massivum.de/gartenmoebel-set-toluca-80004097.html



Bildinformation: Ambientebild Mala von massivum