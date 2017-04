MIDAS Mittelstandsfonds: Vergleichszahlung für Mandanten der Kanzlei Sommerberg LLP

Pressemitteilung von Presseagentur schmallenberg.txt

(fair-NEWS) Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Duisburg endet im Verhandlungstermin mit gütlicher Einigung.



Sommerberg-Rechtsanwalt André Krajewski berichtet von dem Fall: „Unser Mandant hat sich als Anleger an dem Private-Equity-Fonds MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 2 GmbH & Co. KG beteiligt. Im Jahr 2005 investierte unser Mandant 20.000 Euro in den Fonds und im Folgejahr weitere 18.000 Euro, jeweils zuzüglich Agio von fünf Prozent.“



Nachdem der Anleger von den ungewollten Risiken seines Investments in den MIDAS Mittelstandsfonds erfahren hatte, fühlte er sich von der damaligen Vermittlungsfirma falsch beraten und wandte er sich an die Anlegerschutzkanzlei Sommerberg LLP.



„Wir haben daraufhin für unseren Mandanten Klage vor dem Landgericht Duisburg unter dem Gesichtspunkt der Beraterhaftung erhoben. Im Verhandlungstermin konnte ich für unseren Mandanten mit dessen Zustimmung dann einen Vergleichsabschluss mit der gegnerischen Vermittlerfirma erzielen“, so Anwalt Gloistein.



Der Vergleich sieht vor, dass der Anleger eine fünfstellige Vergleichssumme erhält, die zur Kompensation seines Schadens dient.



Prozess LG Duisburg Az. 8 O 171/15



Mehr Informationen:



Sommerberg LLP



Kanzlei für Kapitalanlagerecht



Schlachte 41



28195 Bremen



Telefon: 0421 - 301 679 0



Fax: 0421 - 301 679 29



E-Mail: info@sommerberg-llp.de Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Duisburg endet im Verhandlungstermin mit gütlicher Einigung.Sommerberg-Rechtsanwalt André Krajewski berichtet von dem Fall: „Unser Mandant hat sich als Anleger an dem Private-Equity-Fonds MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 2 GmbH & Co. KG beteiligt. Im Jahr 2005 investierte unser Mandant 20.000 Euro in den Fonds und im Folgejahr weitere 18.000 Euro, jeweils zuzüglich Agio von fünf Prozent.“Nachdem der Anleger von den ungewollten Risiken seines Investments in den MIDAS Mittelstandsfonds erfahren hatte, fühlte er sich von der damaligen Vermittlungsfirma falsch beraten und wandte er sich an die Anlegerschutzkanzlei Sommerberg LLP.„Wir haben daraufhin für unseren Mandanten Klage vor dem Landgericht Duisburg unter dem Gesichtspunkt der Beraterhaftung erhoben. Im Verhandlungstermin konnte ich für unseren Mandanten mit dessen Zustimmung dann einen Vergleichsabschluss mit der gegnerischen Vermittlerfirma erzielen“, so Anwalt Gloistein.Der Vergleich sieht vor, dass der Anleger eine fünfstellige Vergleichssumme erhält, die zur Kompensation seines Schadens dient.Prozess LG Duisburg Az. 8 O 171/15Mehr Informationen: www.sommerberg-llp.de/ Sommerberg LLPKanzlei für KapitalanlagerechtSchlachte 4128195 BremenTelefon: 0421 - 301 679 0Fax: 0421 - 301 679 29E-Mail: info@sommerberg-llp.de

Bildinformation: Rechtsanwalt Stefan Gloistein, Sommerberg LLP.

Die Sommerberg LLP ist eine bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht tätige Wirtschaftskanzlei. Zu den Mandanten zählen vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren ebenso wie Minderheitsaktionäre, Bankkunden und Kleinanleger. Das renommierte Anwaltsteam verfügt über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Interessensvertretung von Kapitalanlegern.

In ausgewählten Bereichen deutscher Rechtsberatung hat sich die Rechtsanwaltskanzlei Sommerberg LLP dabei einer serviceorientierten, unternehmerisch und persönlich geprägten Dienstleistung auf hohem juristischen Niveau verschrieben. An die Beratungsleistung werden hohe Ansprüche in Bezug auf Qualität, Verfügbarkeit und Effizienz gestellt. Dies erfolgt stets in enger Abstimmung mit dem Mandanten und ausschließlich im Sinne seiner Interessen. Dabei genießt das Ziel einer persönlichen, umfassenden und vom wirtschaftlichen Gesamtverständnis geprägten Beratung des Mandanten höchste Priorität.

Die Kanzlei Sommerberg LLP legt Wert auf eine individuelle Betreuung ihrer Mandanten und Kontinuität in der Beratung. Die Beziehung zu den Mandanten basiert auf Vertrauen, Menschlichkeit und Diskretion. In ihrem Wirkungskreis bezieht die Kanzlei klare Positionen im Sinne ihrer Mandanten, steht zu ihrem Wort und zeigt das notwendige Rückgrat zur Erfüllung des Auftrags.

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«MIDAS Mittelstandsfonds: Vergleichszahlung für Mandanten der Kanzlei Sommerberg LLP»

Holunderweg 259581 WarsteinDeutschlandBurkhard SalzmannSommerberg LLPKanzlei für KapitalanlagerechtSchlachte 4128195 BremenTelefon: 0421 - 301 679 0Fax: 0421 - 301 679 29E-Mail: info@sommerberg-llp.dePermanenter Link zur Pressemitteilung